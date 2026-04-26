Такого не ожидал никто: Калинина провалила игру, однако готовится к прорыву в мировом рейтинге

Триумфальное возвращение в топ-100 и фиаско против фаворитки

Несмотря на поражение в третьем раунде Mutua Madrid Open, для Ангелины Калининой испанский "тысячник" стал знаковым этапом сезона.

Благодаря успешному прохождению квалификации и двум победам в основной сетке, украинка обеспечила себе возвращение в первую сотню мирового рейтинга.

Последний раз Ангелина находилась в топ-100 WTA еще в июне прошлого года.

На пути к третьему кругу Калинина продемонстрировала впечатляющую форму, одолев Мари Бузкову - это была ее самая статусная победа за последние 16 месяцев.

Однако в поединке против четырехкратной чемпионки Grand Slam Наоми Осаки аргументов у нашей спортсменки оказалось мало.

Ход противостояния: доминирование Осаки

Дебютная встреча теннисисток на официальном уровне длилась 1 час 15 минут. Японская звезда с самого начала захватила инициативу, воспользовавшись преимуществом в мощности ударов.

Первая партия: Осака стартовала с агрессивного рывка, выиграв четыре гейма подряд. Калинина смогла размочить счет, но сет завершился разгромными 6:1 в пользу соперницы.

Вторая партия: Борьба стала более ожесточенной. Ключевым моментом стал девятый гейм при счете 5:3 в пользу японки. Несмотря на то, что украинка имела шесть шансов реализовать "больше", а Осака упустила четыре матчпойнта, последняя все же дожала Ангелину - 6:3.

Статистика матча зафиксировала по 1 эйсу в активе каждой игрок, однако Осака была значительно эффективнее на приеме, реализовав 6 брейк-пойнтов против 2 у Калининой.

Кто остался из украинок в Мадриде

После вылета Ангелины Калининой, а также более ранних поражений Элины Свитолиной, Юлии Стародубцевой и Дарьи Снигур, единственной представительницей Украины в одиночном разряде остается Марта Костюк.

Уже 26 апреля Костюк будет соревноваться за выход в следующий этап с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

В свою очередь Наоми Осака в 1/8 финала встретится с лидером посева Ариной Сабаленкой.