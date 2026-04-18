Такого не було ніколи: дві українки розіграють історичний титул WTA у фіналі

Український теніс встановив унікальне досягнення на турнірі у Франції. Марта Костюк та юна Вероніка Подрез зійдуться у фіналі WTA 250 в Руані, що стане першим "синьо-жовтим" дербі такого рівня в історії.

Тріумфальна хода Костюк до фіналу

Перша сіяна турніру Марта Костюк підтвердила статус фаворитки, не залишивши шансів представниці Німеччини Татьяні Марії.

Поєдинок тривав рівно 60 хвилин і завершився переконливою перемогою українки у двох сетах.

Початок зустрічі був рівним, проте за рахунку 2:2 Костюк перехопила ініціативу. Вигравши першу партію 6:3, у другому сеті Марта влаштувала суперниці справжній розгром, закривши гру з "баранкою" - 6:0.

Статистика підкреслює домінування українки: вона реалізувала 74% очок на власній подачі та продемонструвала високу ефективність на прийомі.

Для Марти це вже п'ятий фінал на рівні WTA у кар'єрі та другий у поточному сезоні. Раніше вона боролася за титул у Брісбені, а свій єдиний поки що трофей здобула минулого року в Остіні.

Неймовірний дебют 19-річної Вероніки Подрез

Справжньою сенсацією турніру в Руані став виступ юної Вероніки Подрез. 19-річна тенісистка, для якої це дебютні змагання такого високого рівня, зуміла одразу пробитися до вирішальної стадії.

Її суперниця по півфіналу, досвідчена румунка Сорана Кирстя, знялася з турніру перед початком матчу.

Причиною стала травма лівої ноги другої сіяної. Таким чином Подрез автоматично пройшла у фінал, ставши наймолодшою українкою, якій підкорилося подібне досягнення на дебютному турнірі.

Історичне українське дербі: дата матчу

Вперше в історії професійного жіночого туру титул чемпіонки WTA розіграють дві представниці України.

Раніше вітчизняні тенісистки ніколи не зустрічалися між собою у фіналах змагань під егідою Жіночої тенісної асоціації.

Вирішальний матч між Мартою Костюк та Веронікою Подрез запланований на неділю, 19 квітня.

Окрім престижного трофея, спортсменки розіграють рейтингові очки та призовий фонд турніру в Руані.