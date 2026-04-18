ua en ru
Сб, 18 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Такого не было никогда: две украинки разыграют исторический титул WTA в финале

18:22 18.04.2026 Сб
Судьбу финала решил неожиданный отказ фаворитки - теперь на кону несколько больше, чем просто титул
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Украинский теннис установил уникальное достижение на турнире во Франции. Марта Костюк и юная Вероника Подрез сойдутся в финале WTA 250 в Руане, что станет первым "сине-желтым" дерби такого уровня в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Триумфальное шествие Костюк в финал

Первая сеяная турнира Марта Костюк подтвердила статус фаворитки, не оставив шансов представительнице Германии Татьяне Марии.

Поединок длился ровно 60 минут и завершился убедительной победой украинки в двух сетах.

Начало встречи было равным, однако при счете 2:2 Костюк перехватила инициативу. Выиграв первую партию 6:3, во втором сете Марта устроила сопернице настоящий разгром, закрыв игру с "баранкой" - 6:0.

Статистика подчеркивает доминирование украинки: она реализовала 74% очков на собственной подаче и продемонстрировала высокую эффективность на приеме.

Для Марты это уже пятый финал на уровне WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее она боролась за титул в Брисбене, а свой единственный пока трофей добыла в прошлом году в Остине.

Невероятный дебют 19-летней Вероники Подрез

Настоящей сенсацией турнира в Руане стало выступление юной Вероники Подрез. 19-летняя теннисистка, для которой это дебютные соревнования такого высокого уровня, сумела сразу пробиться в решающую стадию.

Ее соперница по полуфиналу, опытная румынка Сорана Кирстя, снялась с турнира перед началом матча.

Причиной стала травма левой ноги второй сеяной. Таким образом Подрез автоматически прошла в финал, став самой молодой украинкой, которой покорилось подобное достижение на дебютном турнире.

Историческое украинское дерби: дата матча

Впервые в истории профессионального женского тура титул чемпионки WTA разыграют две представительницы Украины.

Ранее отечественные теннисистки никогда не встречались между собой в финалах соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Решающий матч между Мартой Костюк и Вероникой Подрез запланирован на воскресенье, 19 апреля.

Кроме престижного трофея, спортсменки разыграют рейтинговые очки и призовой фонд турнира в Руане.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Марта Костюк
Новости
Аналитика
