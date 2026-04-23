"Такой демократический был". Николай Луценко ошеломил признанием о пропагандисте Киселеве
Легендарный ведущий прогноза погоды Николай Луценко ошеломил подробностями о российском пропагандисте Дмитрии Киселеве. Как выяснилось, когда-то он был демократичным и производил впечатление человека с современными ценностями.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Что сказал Николай Луценко о Киселеве
Он вспомнил, что они работали в одной среде, но не очень тесно.
"Это не была коллаборация абсолютно. Мы просто работали в одном помещении. Я помню его молодым. Киев был заскорузлый, здесь такое все было, ну, как говорят, хуторянство на телевидении, а там, в Москве, такие классные идеи", - рассказал Николай.
Тогда Киселев производил впечатление представителя современного, западного стиля жизни.
"Он был корреспондентом в Финляндии. Он такой был инфлюенсер, можно сказать, западного стиля жизни, одевался так модно. Такой молоденький, такая манера западная", - поделился Луценко.
Киселев даже высоко оценивал работу украинца.
"Он очень симпатизировал моей программе. Сказал, что лучшей не видел", - вспомнил он.
Николай Луценко вспомнил общение с Киселевым (фото: РБК-Украина)
"Был демократический"
Перед кардинальной трансформацией россиянин казался дружелюбным и гостеприимным, однако со временем все изменилось.
"У него был день рождения, у него была конюшня в Конча-Заспе. Он позвал весь коллектив в гости. Он прекрасный хозяин. Сказал не приносить никаких подарков. Если кто-то хочет, то только диски с джазом. У меня как раз был классный, так я ему подарил", - вспомнил он.
Со временем Киселев стал представителем российской пропаганды. Николай шокирован цинизмом бывшего коллеги.
"Он такой демократичный был. И вдруг такое чмо. Я просто в шоке. Вообще от этого в шоке", - признался он.
Что известно о деятельности Киселева
Напомним, с 2000 по 2006 годы он работал в Украине, в частности был ведущим еженедельного социально-аналитического проекта. Позже вернулся в РФ и превратился в рупор российской пропаганды.
В марте 2022 года ему объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В мае 2025-го СБУ задокументировала новые преступления, среди которых популяризация вооруженной агрессии РФ, призывы к захвату Украины и оправдание военных преступлений россиян.