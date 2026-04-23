ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Такой демократический был". Николай Луценко ошеломил признанием о пропагандисте Киселеве

18:20 23.04.2026 Чт
2 мин
Ведущий прогноза погоды вспомнил, каким был россиянин во время работы в Украине
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Такой демократический был". Николай Луценко ошеломил признанием о пропагандисте Киселеве Николай Луценко вспомнил общение с Киселевым (коллаж: РБК-Украина)

Легендарный ведущий прогноза погоды Николай Луценко ошеломил подробностями о российском пропагандисте Дмитрии Киселеве. Как выяснилось, когда-то он был демократичным и производил впечатление человека с современными ценностями.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Николай Луценко о Киселеве

Он вспомнил, что они работали в одной среде, но не очень тесно.

"Это не была коллаборация абсолютно. Мы просто работали в одном помещении. Я помню его молодым. Киев был заскорузлый, здесь такое все было, ну, как говорят, хуторянство на телевидении, а там, в Москве, такие классные идеи", - рассказал Николай.

Тогда Киселев производил впечатление представителя современного, западного стиля жизни.

"Он был корреспондентом в Финляндии. Он такой был инфлюенсер, можно сказать, западного стиля жизни, одевался так модно. Такой молоденький, такая манера западная", - поделился Луценко.

Киселев даже высоко оценивал работу украинца.

"Он очень симпатизировал моей программе. Сказал, что лучшей не видел", - вспомнил он.

"Такой демократический был". Николай Луценко ошеломил признанием о пропагандисте Киселеве

"Был демократический"

Перед кардинальной трансформацией россиянин казался дружелюбным и гостеприимным, однако со временем все изменилось.

"У него был день рождения, у него была конюшня в Конча-Заспе. Он позвал весь коллектив в гости. Он прекрасный хозяин. Сказал не приносить никаких подарков. Если кто-то хочет, то только диски с джазом. У меня как раз был классный, так я ему подарил", - вспомнил он.

Со временем Киселев стал представителем российской пропаганды. Николай шокирован цинизмом бывшего коллеги.

"Он такой демократичный был. И вдруг такое чмо. Я просто в шоке. Вообще от этого в шоке", - признался он.


Что известно о деятельности Киселева

Напомним, с 2000 по 2006 годы он работал в Украине, в частности был ведущим еженедельного социально-аналитического проекта. Позже вернулся в РФ и превратился в рупор российской пропаганды.

В марте 2022 года ему объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В мае 2025-го СБУ задокументировала новые преступления, среди которых популяризация вооруженной агрессии РФ, призывы к захвату Украины и оправдание военных преступлений россиян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Аналитика
