"Так не має бути". Акторка Грєшнова приголомшила зізнанням про найбільший дохід

Що сказала Грєшнова про акторство та заробітки

Кіно та театр для неї залишаються найважливішими частинами професійного життя, хоча вони дуже відрізняються між собою.

"Це абсолютно різні світи. Максимально різні, де відмінність має буквально все: енергія, процес, темп, контакт із глядачем", - пояснила Любава.

"При цьому я не уявляю одне без іншого і рівнозначно люблю і кіно, і театр. Це просто два різні всесвіти, і кожен із них по-своєму прекрасний", - додала вона.

Джерела найбільшого доходу

Коли ж йдеться про фінансову сторону популярності, то тут акторство поступається іншим можливостям.

Грєшнова чесно зізналася, що нині найбільший дохід їй приносить активність в соцмережах.

"Чесно скажу, найбільший дохід сьогодні приносить Instagram і рекламні контракти з великими брендами. І мені здається, що так не має бути”, - сказала вона.

Акторка пояснила, що такі реалії склалися через війну та складну ситуацію в індустрії.

"З урахуванням війни та нинішніх обставин, думаю, що зараз у мене, як і в більшості акторів, ситуація саме така", - зазначила вона.

Грєшнова припустила, що нині чимало її колег опинилися в подібному становищі, коли соціальні мережі та співпраця з брендами стають основним джерелом доходу.

