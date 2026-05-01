Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины после драмы "горняков" в Кракове

10:32 01.05.2026 Пт
Стала известна позиция нашей страны в финальном рейтинге сезона
Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины после драмы "горняков" в Кракове "Шахтер" не выиграл - Украина не поднимется (фото: ФК "Шахтер")

Поражение донецкого "Шахтера" в первой полуфинальной игре Лиги конференций лишило нашу страну математических шансов на прогресс в текущем рейтинге. Однако для украинского футбола еще остается важная интрига на следующий год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальные данные Таблицы коэффициентов УЕФА.

Даже трофей не спасет

Донецкий "Шахтер", который остается последним представителем Украины в Европе, уступил в первом полуфинальном поединке Лиги конференций английскому "Кристал Пэлас".

Этот результат зафиксировал следующее:

  • Украина не смогла пополнить копилку очками по итогам недели.
  • Сейчас в активе "сине-желтых" 25.912 балла, что соответствует 23-й позиции.
  • Даже в случае идеального сценария - выхода "Шахтера" в финал и получения трофея - Украина уже не сможет опередить Венгрию, которая занимает 22-е место (27.187 балла).

Следовательно, 23-е место - это официальная финишная позиция Украины в сезоне-2025/26.

Битва за следующий цикл

Хотя финишное место в этом сезоне уже не изменится, ответный матч против "Кристал Пэлас" имеет огромное значение для будущего.

По состоянию на сейчас Украина начинает следующий цикл (2026/27) также на 23-й позиции, но имеет шанс подняться на одну ступеньку выше - на 22-е место.

Для этого "Шахтеру" необходимо одержать победу в ответном матче, даже без выхода в финал. В таком случае Украина сможет опередить Хорватию в стартовом зачете следующего сезона.

Что дает 23-е место украинским клубам

Позиция ниже 22-го места существенно усложняет путь украинских команд в еврокубках сезона-2027/28:

  • Победитель УПЛ будет начинать борьбу с первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
  • Вице-чемпион или победитель Кубка будет стартовать с первого раунда квалификации Лиги Европы.
  • Еще две команды попадут во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Для сравнения: страны с 16-й по 22-ю позицию имеют право делегировать чемпиона сразу во второй раунд отбора ЛЧ.

