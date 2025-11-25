Свежий рейтинг P4P от The Ring: на каком месте Усик после потери чемпионского титула

Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). После последних титульных боев в списке произошли определенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания .

Кто возглавляет список

Украинец Александр Усик длительное время возглавлял рейтинг, однако в сентябре уступил лидерство американцу Теренсу Кроуфорду, который завоевал статус абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Американец сохранил первую позицию и в свежем обновлении рейтинга. А Усик, который из-за добровольного отказа от титула WBO, потерял абсолютный статус, остался вторым.

Третью позицию сохранил японец Наоя Иноуэ - действующий абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.

Изменения в топ-10

Существенное поднятие в рейтинге продемонстрировал американец Девин Хэйни - он вошел в десятку после завоевания чемпионского титула уже в третьем дивизионе.

Кроме того, на четвертое место поднялся еще один представитель США - Джесси Родригес, который одолел ранее непобедимого аргентинца Фернандо Мартинеса.

В то же время, мексиканец Сауль "Канело" Альварес опустился ниже десятки.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10

Теренс Кроуфорд (США, второй средний вес) Александр Усик (Украина, супертяжелый) Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший) Джесси Родригес (США, второй наилегчайший) Дмитрий Бивол (полутяжелый) Артур Бетербиев (полутяжелый) Дзюнто Накатани (Япония, наилегчайший) Шакур Стивенсон (США, легкий) Давид Бенавидес (США, полутяжелый) Девин Хейни (США, полусредний)

Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.