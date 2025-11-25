Свежий рейтинг P4P от The Ring: на каком месте Усик после потери чемпионского титула
Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). После последних титульных боев в списке произошли определенные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Кто возглавляет список
Украинец Александр Усик длительное время возглавлял рейтинг, однако в сентябре уступил лидерство американцу Теренсу Кроуфорду, который завоевал статус абсолютного чемпиона во втором среднем весе.
Американец сохранил первую позицию и в свежем обновлении рейтинга. А Усик, который из-за добровольного отказа от титула WBO, потерял абсолютный статус, остался вторым.
Третью позицию сохранил японец Наоя Иноуэ - действующий абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.
Изменения в топ-10
Существенное поднятие в рейтинге продемонстрировал американец Девин Хэйни - он вошел в десятку после завоевания чемпионского титула уже в третьем дивизионе.
Кроме того, на четвертое место поднялся еще один представитель США - Джесси Родригес, который одолел ранее непобедимого аргентинца Фернандо Мартинеса.
В то же время, мексиканец Сауль "Канело" Альварес опустился ниже десятки.
Рейтинг P4P от The Ring, топ-10
- Теренс Кроуфорд (США, второй средний вес)
- Александр Усик (Украина, супертяжелый)
- Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший)
- Джесси Родригес (США, второй наилегчайший)
- Дмитрий Бивол (полутяжелый)
- Артур Бетербиев (полутяжелый)
- Дзюнто Накатани (Япония, наилегчайший)
- Шакур Стивенсон (США, легкий)
- Давид Бенавидес (США, полутяжелый)
- Девин Хейни (США, полусредний)
Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.
