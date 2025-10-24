Свіжий рейтинг найдорожчих клубів світу та України: де у списку "Динамо" та "Шахтар"

Після всіх основних осінніх оновлень вартостей футболістів, відомий статистичний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих клубів світу за вартістю складів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сайт.
До чільної десятки увійшли одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги. Але лідером залишається мадридський "Реал".
Крім того, до топ-10 потрапили французький ПСЖ, іспанська "Барселона" та німецька "Баварія".
Топ-20 клубів світу за вартістю складів
Найдорожчим українським клубом залишається донецький "Шахтар". Вартість його футболістів оцінюється в 152,4 млн євро – і це 80-те місце у світі.
Київське "Динамо" з показником 79,05 млн у топ-100 не потрапило.
За даними того ж рейтингу, третьою за вартістю українською командою є житомирське "Полісся" (29,6 млн євро). До топ-5 вітчизняного списку також входять львівські "Карпати" (16,9 млн) та харківський "Металіст 1925" (16,5 млн).
Цікаво, що деякі клуби УПЛ поступаються за вартістю складів представникам Першої ліги.
Топ-20 найдорожчих клубів України
