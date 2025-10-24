Свежий рейтинг самых дорогих клубов мира и Украины: где в списке "Динамо" и "Шахтер"

После всех основных осенних обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости составов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт.
В первую десятку вошли сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Но лидером остается мадридский "Реал".
Кроме того, в топ-10 попали французский ПСЖ, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария".
Топ-20 клубов мира по стоимости составов
Самым дорогим украинским клубом остается донецкий "Шахтер". Стоимость его футболистов оценивается в 152,4 млн евро - и это 80-е место в мире.
Киевское "Динамо" с показателем 79,05 млн в топ-100 не попало.
По данным того же рейтинга, третьей по стоимости украинской командой является житомирское "Полесье" (29,6 млн евро). В топ-5 отечественного списка также входят львовские "Карпаты" (16,9 млн) и харьковский "Металлист 1925" (16,5 млн).
Интересно, что некоторые клубы УПЛ уступают по стоимости составов представителям Первой лиги.
Топ-20 самых дорогих клубов Украины
