Свежий рейтинг самых дорогих клубов мира и Украины: где в списке "Динамо" и "Шахтер"

Фото: Какой клуб самый дорогой? (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

После всех основных осенних обновлений стоимостей футболистов, известный статистический портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости составов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сайт.

Кто на вершине

В первую десятку вошли сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Но лидером остается мадридский "Реал".

Кроме того, в топ-10 попали французский ПСЖ, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария".

Топ-20 клубов мира по стоимости составов

  1. "Реал" - 1,4 млрд евро
  2. "Арсенал" - 1,31 млрд
  3. "Манчестер Сити" - 1,21 млрд
  4. "Ливерпуль" - 1,15 млрд
  5. ПСЖ - 1,15 млрд
  6. "Челси" - 1,14 млрд
  7. "Барселона" - 1,11 млрд
  8. "Бавария" - 952 млн
  9. "Тоттенхэм" - 921 млн
  10. "Ньюкасл" - 750 млн
  11. "Манчестер Юнайтед" - 730 млн
  12. "Интер" - 694 млн
  13. "Ноттингем Форест" - 644 млн
  14. "Атлетико" - 624 млн
  15. "Ювентус" - 603 млн
  16. "Астон Вилла" - 546 млн
  17. "Брайтон" - 521 млн
  18. "Наполи" - 503 млн
  19. "Боруссия Д - 501 млн
  20. "Кристал Пэлас" - 484 млн

Где украинские гранды

Самым дорогим украинским клубом остается донецкий "Шахтер". Стоимость его футболистов оценивается в 152,4 млн евро - и это 80-е место в мире.

Киевское "Динамо" с показателем 79,05 млн в топ-100 не попало.

Сколько стоят клубы УПЛ

По данным того же рейтинга, третьей по стоимости украинской командой является житомирское "Полесье" (29,6 млн евро). В топ-5 отечественного списка также входят львовские "Карпаты" (16,9 млн) и харьковский "Металлист 1925" (16,5 млн).

Интересно, что некоторые клубы УПЛ уступают по стоимости составов представителям Первой лиги.

Топ-20 самых дорогих клубов Украины

  1. "Шахтер" (Донецк) - 152,40 млн евро
  2. "Динамо" (Киев) - 79,05 млн евро
  3. "Полесье" (Житомир) - 29,60 млн евро
  4. "Карпаты" (Львов) - 16,90 млн евро
  5. "Металлист 1925" (Харьков) - 16,50 млн евро
  6. ЛНЗ (Черкассы) - 13,18 млн
  7. "Колос" (Ковалевка) - 11,35 млн
  8. "Кривбасс" (Кривой Рог) - 11,15 млн
  9. "Заря" (Луганск) - 10,85 млн
  10. "Рух" (Львов) - 10,55 млн
  11. "Александрия" - 10,38 млн
  12. "Верес" (Ровно) - 7,50 млн
  13. "Оболонь" (Киев) - 6,95 млн
  14. "Буковина" (Черновцы) - 6,88 млн
  15. "Эпицентр" (Кам.-Подол.) - 6,30 млн
  16. "Черноморец" (Одесса) - 5,49 млн
  17. "Левый Берег" (Киев) - 5,15 млн
  18. "Кудривка" - 4,75 млн
  19. "Полтава" - 4,00 млн
  20. "Ингулец" (Петрово) - 3,39 млн
