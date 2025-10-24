Свежий рейтинг самых дорогих клубов мира и Украины: где в списке "Динамо" и "Шахтер"

Кто на вершине

В первую десятку вошли сразу шесть представителей английской Премьер-лиги. Но лидером остается мадридский "Реал".

Кроме того, в топ-10 попали французский ПСЖ, испанская "Барселона" и немецкая "Бавария".

Топ-20 клубов мира по стоимости составов

"Реал" - 1,4 млрд евро "Арсенал" - 1,31 млрд "Манчестер Сити" - 1,21 млрд "Ливерпуль" - 1,15 млрд ПСЖ - 1,15 млрд "Челси" - 1,14 млрд "Барселона" - 1,11 млрд "Бавария" - 952 млн "Тоттенхэм" - 921 млн "Ньюкасл" - 750 млн "Манчестер Юнайтед" - 730 млн "Интер" - 694 млн "Ноттингем Форест" - 644 млн "Атлетико" - 624 млн "Ювентус" - 603 млн "Астон Вилла" - 546 млн "Брайтон" - 521 млн "Наполи" - 503 млн "Боруссия Д - 501 млн "Кристал Пэлас" - 484 млн

Где украинские гранды

Самым дорогим украинским клубом остается донецкий "Шахтер". Стоимость его футболистов оценивается в 152,4 млн евро - и это 80-е место в мире.

Киевское "Динамо" с показателем 79,05 млн в топ-100 не попало.

Сколько стоят клубы УПЛ

По данным того же рейтинга, третьей по стоимости украинской командой является житомирское "Полесье" (29,6 млн евро). В топ-5 отечественного списка также входят львовские "Карпаты" (16,9 млн) и харьковский "Металлист 1925" (16,5 млн).

Интересно, что некоторые клубы УПЛ уступают по стоимости составов представителям Первой лиги.

Топ-20 самых дорогих клубов Украины