Світоліна зробила неймовірний камбек і вперше за 8 місяців вийшла у півфінал WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала півфіналісткою турніру WTA 250 в Окленді. У виснажливому чвертьфіналі українка у трьох сетах здолала опір британки Сонай Картал, продемонструвавши характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Драматичний сценарій на корті

Початок зустрічі склався на користь Світоліної - вона впевнено забрала першу партію з рахунком 6:4. Проте вже у другому сеті ситуація кардинально змінилася. Еліна опинилася у ролі наздоганяючої, поступаючись 1:5.

Попри ефектний камбек та переведення гри на тайбрейк, партія залишилася за представницею Великої Британії.

Вирішальний сет перетворився на справжню перевірку на витривалість. Картал знову була близькою до успіху, ведучи в рахунку 5:3, проте Світоліна не дозволила опонентці подати на матч.

Відігравши складні м'ячі за рахунку 5:5, українка довела справу до другого тайбрейку, де цього разу виявилася сильнішою - 7:6(5).

Статистика та історичний контекст

За час поєдинку, що тривав 2 години 7 хвилин, Еліна Світоліна виконала один ейс та реалізувала 5 брейк-поїнтів. Це була друга очна зустріч тенісисток, і українка знову вийшла з неї переможницею.

Для Світоліної це перший вихід до півфінальної стадії за останні вісім місяців. Востаннє подібний результат вона демонструвала у травні минулого року на турнірі в Мадриді.

Зазначимо, що найкращим досягненням українки в Окленді є фінал 2024 року.

Хто стане наступною суперницею

У боротьбі за путівку до фіналу перша сіяна турніру зустрінеться з американкою Івою Йович (35-й номер рейтингу).

Представниця США у своєму чвертьфіналі виявилася сильнішою за бельгійку Софію Костулас. Поєдинок Світоліна - Йович запланований на суботу, 10 січня.