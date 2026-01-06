ua en ru
Світоліна з розгромної перемоги розпочала одиночний сезон 2026 року

Вівторок 06 січня 2026 09:33
Світоліна з розгромної перемоги розпочала одиночний сезон 2026 року Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно відкрила сезон в одиночному розряді, вийшовши до другого кола турніру WTA 250 в Окленді. У стартовому матчі українка у двох сетах обіграла представницю Франції Варвару Грачову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Домінування на корті: як Світоліна здолала Грачову

Попри те, що зустріч розпочалася з втраченої подачі Еліни, вона миттєво повернула контроль над грою.

Ключовим моментом першої партії став восьмий гейм, де Світоліна реалізувала брейк і згодом закрила сет із рахунком 6:3.

Друга частина протистояння виявилася ще менш конкурентною. Після серії взаємних помилок на старті сету, Світоліна виграла виснажливий третій гейм, що складався з 16 розіграшів.

Цей успіх став переломним: до кінця поєдинку українка не віддала суперниці жодного гейму. Матч завершився за 1 годину 17 хвилин переконливою перемогою першої сіяної.

Статистика протистояння та ключові цифри

Еліна Світоліна продемонструвала високу ефективність на прийомі, зумівши реалізувати шість брейк-пойнтів, що дозволило їй постійно тиснути на суперницю. Окрім цього, українка двічі подала навиліт, надійно відігравши у вирішальні моменти на власній подачі.

Натомість Варвара Грачова не змогла нав'язати стабільну боротьбу через значну кількість власних помилок. Протягом зустрічі представниця Франції припустилася п'яти подвійних помилок на подачі, а її реалізація брейкових шансів обмежилася лише двома вдалими спробами.

Цей успіх в Окленді став для лідерки українського тенісу вже третьою поспіль перемогою над Грачовою. Історія їхніх очних зустрічей розпочалася ще у 2020 році, і на сьогодні Світоліна залишається непереможною у матчах проти цієї опонентки, вигравши всі три поєдинки в межах професійного туру.

Турнірні перспективи та наступна суперниця

Завдяки цій перемозі Еліна Світоліна, яка наразі посідає 13-ту сходинку світового рейтингу, крокує до 1/8 фіналу ASB Classic.

На жаль, українського дербі у другому раунді не відбудеться. Юлія Стародубцева, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, поступилася британці Кеті Бултер (3:6, 3:6).

Саме з Бултер Світоліна змагатиметься за вихід у чвертьфінал. Раніше тенісистки зустрічалися лише раз - у 2020 році на Australian Open, де перемогу святкувала українка.

Нагадаємо, що Світоліна вже має успішний досвід виступів в Окленді, зокрема два роки тому Еліна доходила тут до фінальної стадії.

Раніше ми повідомляли про першу перемогу української тенісистки Даяни Ястремської у 2026 році.

Також читайте, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

