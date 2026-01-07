ua en ru
Розгром із рекордом: Ястремська розтрощила рейтингову суперницю на турнірі в Австралії (відео)

Середа 07 січня 2026 09:43
Розгром із рекордом: Ястремська розтрощила рейтингову суперницю на турнірі в Австралії (відео) Фото: Даяна Ястремська (Getty Inages)
Автор: Андрій Костенко

Третя ракетка України та 27-ма у світі Даяна Ястремська успішно продовжує виступи на турнірі серії WTA 500 в австралійському Брисбені. У матчі другого кола вона впевнено перемогла 13-ту сіяну канадку Лейлу Фернандес (WTA 22) і пробилася до 1/8 фіналу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 500, Брісбен, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:1, 6:2

До матчу

Свій виступ на турнірі в Австралії Ястремська розпочала з непростої перемоги над володаркою вайлдкарду, місцевою тенісисткою Талією Гібсон, здолавши суперницю на двох тай-брейках.

Наступною опоненткою стала Лейла Фернандес – 22-га ракетка світу та фіналістка US Open-2021. До цього тенісистки тричі зустрічалися між собою: двічі на харді перемагала канадка, однак у попередньому матчі – на траві в Ноттінгемі сильнішою була Ястремська.

Як пройшла гра

У першому сеті українка одразу захопила ініціативу, повівши 3:0, і дозволила суперниці взяти лише один гейм – 6:1.

На старті другої партії Фернандес зуміла виграти два гейми, проте Ястремська швидко вирівняла гру та більше не віддала жодного – 6:2.

Поєдинок тривав 62 хвилини.

Рекорд Ястремської в Брисбені

Вихід до третього кола став для Ястремської найкращим результатом у Брисбені за всю кар'єру – українка бере участь у цьому турнірі вже всьоме, але раніше не проходила так далеко.

Перемога над Фернандес стала також найрейтинговішою для Ястремської з липня, коли вона обіграла 11-ту ракетку світу Емму Наварро в Монреалі.

Що далі

У 1/8 фіналу турніру українка зіграє проти четвертої сіяної американки Джессіки Пегули, яка наразі посідає шосте місце в рейтингу WTA.

Матч відбудеться у четвер, 8 січня, орієнтовно о 2:00 за київським часом. Раніше українка вже перемагала Пегулу в рамках Кубка Біллі Джин Кінг.

Раніше ми повідомляли про перші зміни 2026 року у світових тенісних рейтингах.

Також читайте, хто з тенісистів заробив найбільше у 2025 році.

