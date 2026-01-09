ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Свитолина сделала невероятный камбэк и впервые за 8 месяцев вышла в полуфинал WTA

Пятница 09 января 2026 10:05
UA EN RU
Свитолина сделала невероятный камбэк и впервые за 8 месяцев вышла в полуфинал WTA Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира WTA 250 в Окленде. В изнурительном четвертьфинале украинка в трех сетах одолела сопротивление британки Сонай Картал, продемонстрировав характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Драматический сценарий на корте

Начало встречи сложилось в пользу Свитолиной - она уверенно забрала первую партию со счетом 6:4. Однако уже во втором сете ситуация кардинально изменилась. Элина оказалась в роли догоняющей, уступая 1:5.

Несмотря на эффектный камбэк и перевод игры на тайбрейк, партия осталась за представительницей Великобритании.

Решающий сет превратился в настоящую проверку на выносливость. Картал снова была близка к успеху, ведя в счете 5:3, однако Свитолина не позволила оппонентке подать на матч.

Отыграв сложные мячи при счете 5:5, украинка довела дело до второго тайбрейка, где на этот раз оказалась сильнее - 7:6(5).

Статистика и исторический контекст

За время поединка, который длился 2 часа 7 минут, Элина Свитолина выполнила один эйс и реализовала 5 брейк-поинтов. Это была вторая очная встреча теннисисток, и украинка снова вышла из нее победительницей.

Для Свитолиной это первый выход в полуфинальную стадию за последние восемь месяцев. Последний раз подобный результат она демонстрировала в мае прошлого года на турнире в Мадриде.

Отметим, что лучшим достижением украинки в Окленде является финал 2024 года.

Кто станет следующей соперницей

В борьбе за путевку в финал первая сеяная турнира встретится с американкой Ивой Йович (35-й номер рейтинга).

Представительница США в своем четвертьфинале оказалась сильнее бельгийки Софии Костулас. Поединок Свитолина - Йович запланирован на субботу, 10 января.

Напомним, что на пути к полуфиналу Элина также прошла в 1/16 турнира в Оклкнди Варвару Грачеву и в 1/4 британку Кэти Бултер.

Ранее мы рассказали, как Марта Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал WTA в Брисбене

Также читайте, как Даяна Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
Новости
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка