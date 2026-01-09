Свитолина сделала невероятный камбэк и впервые за 8 месяцев вышла в полуфинал WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала полуфиналисткой турнира WTA 250 в Окленде. В изнурительном четвертьфинале украинка в трех сетах одолела сопротивление британки Сонай Картал, продемонстрировав характер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Драматический сценарий на корте
Начало встречи сложилось в пользу Свитолиной - она уверенно забрала первую партию со счетом 6:4. Однако уже во втором сете ситуация кардинально изменилась. Элина оказалась в роли догоняющей, уступая 1:5.
Несмотря на эффектный камбэк и перевод игры на тайбрейк, партия осталась за представительницей Великобритании.
Решающий сет превратился в настоящую проверку на выносливость. Картал снова была близка к успеху, ведя в счете 5:3, однако Свитолина не позволила оппонентке подать на матч.
Отыграв сложные мячи при счете 5:5, украинка довела дело до второго тайбрейка, где на этот раз оказалась сильнее - 7:6(5).
Статистика и исторический контекст
За время поединка, который длился 2 часа 7 минут, Элина Свитолина выполнила один эйс и реализовала 5 брейк-поинтов. Это была вторая очная встреча теннисисток, и украинка снова вышла из нее победительницей.
Для Свитолиной это первый выход в полуфинальную стадию за последние восемь месяцев. Последний раз подобный результат она демонстрировала в мае прошлого года на турнире в Мадриде.
Отметим, что лучшим достижением украинки в Окленде является финал 2024 года.
Кто станет следующей соперницей
В борьбе за путевку в финал первая сеяная турнира встретится с американкой Ивой Йович (35-й номер рейтинга).
Представительница США в своем четвертьфинале оказалась сильнее бельгийки Софии Костулас. Поединок Свитолина - Йович запланирован на субботу, 10 января.
Напомним, что на пути к полуфиналу Элина также прошла в 1/16 турнира в Оклкнди Варвару Грачеву и в 1/4 британку Кэти Бултер.
