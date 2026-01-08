Світоліна повертається з характером: українка вийшла у чвертьфінал WTA в Окленді

Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі серії WTA 250 у Новій Зеландії. У матчі 1/8 фіналу українська тенісистка у двох сетах переграла британку Кеті Бултер і вийшла до чвертьфіналу змагань в Окленді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Світоліна - Бултер: перебіг поєдинку

Старт зустрічі видався для українки непростим: Світоліна відпустила суперницю вперед (0:2), проте зуміла перехопити ініціативу та виграти чотири гейми поспіль.

За рахунку 5:2 Еліна не реалізувала перевагу, дозволивши Бултер відігратися, але в останній момент уникнула тайбрейку - 7:5.

У другій партії українська спортсменка покращила якість подачі, виконавши 4 ейси. Попри те, що Світоліна не змогла закрити матч за рахунку 5:3 на власній подачі, вона продемонструвала фірмову стійкість і завершила гру брейком на прийомі.

Матч, що тривав трохи більше двох годин, закінчився з рахунком 6:4 на користь Еліни після реалізації третього матчболу.

Еліна Світоліна шість разів забирала гейми на подачі британки, тоді як Кеті Бултер відповіла чотирма аналогічними успіхами.

Щодо дій на власній подачі, перша ракетка України перевершила опонентку за кількістю подач навиліт - 4 проти 2 у представниці Великої Британії.

При цьому обидві тенісистки продемонстрували ідентичний показник браку під час введення м'яча у гру, припустившись по 4 подвійні помилки кожна.

Повернення Світоліної та наступна суперниця

Для Еліни змагання в Окленді стали першим виходом на корт після тривалої паузи. Нагадаємо, що українка завершила попередній сезон достроково у серпні, а востаннє доходила до стадії 1/4 фіналу ще влітку на турнірі в Монреалі.

За путівку до півфіналу ASB Classic Світоліна боротиметься з переможницею пари Елла Зайдель (Німеччина) - Сонай Картал (Велика Британія).

аніше в межах поточного турніру українська тенісистка вже пройшла представницю Франції Варвару Грачову, проте припинила участь у парному розряді, де виступала у дуеті з легендарною Вінус Вільямс.