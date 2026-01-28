Світоліна vs Сабалєнка: коли відбудеться головна битва Australian Open

Світоліна підкорює Мельбурн

Перший у сезоні мейджор, Australian Open, наближається до завершення. Лідери світового тенісу проходять останні стадії змагань, а українська перша ракетка Еліна Світоліна здобула історичний результат.

29 січня о 10:30 за київським часом вона вийде на центральний корт Rod Laver Arena, щоб уперше у кар'єрі поборотися за фінал турніру Grand Slam.

Її суперницею стане чинна перша ракетка світу, білоруска Аріна Сабалєнка.

Обидві спортсменки йдуть без поразок у сезоні-2026, тож півфінал обіцяє стати матчем високого рівня.

Успішний старт року для українки

Світоліна розпочала сезон впевнено після перерви наприкінці вересня минулого року. В Окленді на турнірі WTA 250 вона здобула титул, що допомогло повернути віру у власну гру.

На Australian Open Еліна не віддала жодного сету за п'ять матчів, обігравши серед інших двох тенісисток із топ-10 світового рейтингу.

Перші суперниці - іспанка Букша та полька Клімовічова - слугували розігрівом перед більш серйозними протистояннями.

Особливу увагу привернули перемоги над російськими спортсменками, після яких Світоліна робила символічні жести у знак підтримки України.

Чвертьфінал проти Коко Гофф став для Еліни ще одним доказом готовності до великих звершень: українка здолала суперницю всього за годину, віддавши лише три гейми.

Сабалєнка на шляху до четвертого фіналу поспіль

Аріна Сабалєнка почала сезон з 10 перемог, включно з турніром WTA 500 у Брісбені, де обіграла представницю топ-10 Медісон Кіз.

У Мельбурні білоруска пройшла менш рейтингових суперниць, готуючись до важливого півфіналу зі Світоліною.

Обидві тенісистки зустрічалися шість разів раніше – лише перший поєдинок залишився за українкою, а останні п’ять перемог дісталися Сабалєнці.

Букмекери віддають перевагу білоруській спортсменці, проте для Світоліної перемога можлива за умови максимально зосередженої та агресивної гри.

Де дивитися матч

Півфінал Australian Open між Еліною Світоліною та Аріною Сабалєнкою відбудеться 29 січня о 10:30 на Rod Laver Arena.

Трансляція в Україні доступна через сервіс MEGOGO з українським коментарем, в Європі – на телеканалах Eurosport.