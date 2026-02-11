Світоліна вперше поступилася росіянці після фатального гейму: як пройшов ювілейний матч українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на престижному турнірі в Катарі. У матчі третього раунду українка не змогла здолати опір Анни Калінської, поступившись у двох сетах за 1 годину 18 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Читайте: Чому збірна України зіграє домашній матч на кортах суперниць у Кубку Біллі Джин Кінг
Старт зустрічі пройшов у конкурентній боротьбі, проте ключовим моментом першої партії став шостий гейм.
Світоліна вела в рахунку 40:15 на власній подачі, але дозволила суперниці реалізувати брейк, який і вирішив долю сету - 4:6.
У другій частині гри Еліна мала реальну можливість перехопити ініціативу.
За рахунку 3:2 на свою користь українка отримала шанс на брейк-пойнт, проте помилка під час виконання форхенду завадила планам одеситки.
Після цього епізоду Калінська виграла чотири гейми поспіль, закривши матч на свою користь.
Попри поразку, цей поєдинок став знаковим для Світоліної - 31-річна тенісистка провела свою 650-ту гру в межах WTA-туру. Наразі в активі українки 423 перемоги на професійному рівні.
Світоліна виконала 5 ейсів, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 1 брейк.
Її опонентка зробила 1 подачу навиліт, тричі помилилася на подачі та оформила 4 брейки.
Це була четверта очна зустріч тенісисток, і Калінська вперше змогла святкувати перемогу над лідеркою українського тенісу.
Нагадаємо, що Світоліна розпочинала шлях у Досі з перемоги в українському дербі над Даяною Ястремською, а її найкращим результатом на цих кортах залишається вихід до 1/4 фіналу у 2019 році.
Раніше ми розповіли про прогрес українок в оновленому рейтингу WTA.