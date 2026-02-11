Світоліна вперше поступилася росіянці після фатального гейму: як пройшов ювілейний матч українки

Фатальний промах та втрачена ініціатива

Старт зустрічі пройшов у конкурентній боротьбі, проте ключовим моментом першої партії став шостий гейм.

Світоліна вела в рахунку 40:15 на власній подачі, але дозволила суперниці реалізувати брейк, який і вирішив долю сету - 4:6.

У другій частині гри Еліна мала реальну можливість перехопити ініціативу.

За рахунку 3:2 на свою користь українка отримала шанс на брейк-пойнт, проте помилка під час виконання форхенду завадила планам одеситки.

Після цього епізоду Калінська виграла чотири гейми поспіль, закривши матч на свою користь.

Статистичні показники та ювілейний матч

Попри поразку, цей поєдинок став знаковим для Світоліної - 31-річна тенісистка провела свою 650-ту гру в межах WTA-туру. Наразі в активі українки 423 перемоги на професійному рівні.

Світоліна виконала 5 ейсів, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 1 брейк.

Її опонентка зробила 1 подачу навиліт, тричі помилилася на подачі та оформила 4 брейки.

Це була четверта очна зустріч тенісисток, і Калінська вперше змогла святкувати перемогу над лідеркою українського тенісу.