Свитолина впервые уступила россиянке после рокового гейма: как прошел юбилейный матч украинки

Роковой промах и упущенная инициатива

Старт встречи прошел в конкурентной борьбе, однако ключевым моментом первой партии стал шестой гейм.

Свитолина вела в счете 40:15 на своей подаче, но позволила сопернице реализовать брейк, который и решил судьбу сета - 4:6.

Во второй части игры Элина имела реальную возможность перехватить инициативу.

При счете 3:2 в свою пользу украинка получила шанс на брейк-пойнт, однако ошибка при выполнении форхенда помешала планам одесситки.

После этого эпизода Калинская выиграла четыре гейма подряд, закрыв матч в свою пользу.

Статистические показатели и юбилейный матч

Несмотря на поражение, этот поединок стал знаковым для Свитолиной - 31-летняя теннисистка провела свою 650-ю игру в рамках WTA-тура. Сейчас в активе украинки 423 победы на профессиональном уровне.

Свитолина выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк.

Ее оппонентка сделала 1 подачу навылет, трижды ошиблась на подаче и оформила 4 брейка.

Это была четвертая очная встреча теннисисток, и Калинская впервые смогла праздновать победу над лидером украинского тенниса.