Українське дербі пішло не за сценарієм: що сталося в матчі Світоліна - Ястремська

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Досі. У межах другого кола титулована тенісистка у двох сетах завдала поразки своїй співвітчизниці Даяні Ястремській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Впевнений старт і камбек Ястремської

Еліна Світоліна, яка займає дев'яту сходинку світового рейтингу, розпочала свій шлях у Катарі одразу з другого раунду завдяки високому статусу посіву.

Її суперницею стала Даяна Ястремська (WTA 42), яка раніше здолала іспанку Крістіну Букшу.

Поєдинок тривав трохи більше години і спочатку проходив за повного домінування Світоліної.

Перша ракетка країни демонструвала стабільну гру, змушуючи опонентку припускатися помилок.

Після розгромного першого сету (6:1) Еліна вела з рахунком 3:0 у другій партії. Проте Ястремська змогла нав'язати боротьбу, мінімізувала кількість браку та зрівняла рахунок - 4:4.

Зрештою, досвід дозволив Світоліній вчасно повернути контроль над грою та завершити матч на свою користь.

За поєдинок Світоліна виконала 5 ейсів, допустила 2 подвійні помилки та зробила 6 брейків.

Ястремська подала 2 рази навиліт, припустилася 6 подвійних помилок і змогла реалізувати 2 брейк-пойнти.

Це була друга офіційна зустріч тенісисток на міжнародній арені. Як і на US Open у 2019 році, перемогу святкувала Еліна Світоліна.

Хто стане наступною суперницею

Вихід до третього кола Qatar TotalEnergies Open гарантував Еліні місце серед шістнадцяти найсильніших учасниць турніру.

За вихід у чвертьфінал вона змагатиметься з переможницею пари Емма Наварро (США) - Анна Калінська.

Нагадаємо, загальний призовий фонд змагань у Досі цього року складає понад 4 мільйони доларів.