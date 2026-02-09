Оновлений рейтинг WTA: рекорд Олійникової та прогрес Світоліної у топ-10

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлену світову класифікацію станом на понеділок, 9 лютого. Ігровий тиждень став успішним для українського тенісу: одразу кілька спортсменок покращили свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Світоліна додала без гри

Перша ракетка України піднялася на одну сходинку і тепер посідає 9-те місце у світі.

Цікаво, що Світоліна не виступала минулого тижня, однак скористалася осічкою швейцарки Белінди Бенчіч, яка не змогла захистити очки за торішню перемогу в Абу-Дабі та залишила топ-10.

Для Світоліної це вже 220-й тиждень у десятці найсильніших тенісисток планети. Цього тижня вона стартує на престижному турнірі WTA 1000 у Досі.

Прорив тижня – Олійникова і Снігур

Значний прогрес продемонструвала Олександра Олійникова. Після виходу до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці тенісистка здійснила ривок одразу на 20 позицій і встановила особистий рекорд – 71-ша сходинка світового рейтингу.

Серйозно додала й Дарія Снігур: півфінал у Румунії дозволив їй піднятися на 21 позицію – тепер вона 123-тя.

Костюк, Ястремська та інші

Більшість українок також показали позитивну динаміку.

Марта Костюк залишилася 23-ю у світі. Наразі вона відновлюється після травми, отриманої на Australian Open.

Даяна Ястремська додала одну позицію й піднялася на 42-ге місце. Цього тижня вона також стартує на турнірі в Досі.

Відзначимо також 19-річну Вероніку Подрез. Після фіналу турніру ITF у Франції, вона піднялася на 34 позиції та вперше в кар'єрі увійшла до топ-250.

Втім, є й втрати. Юлія Стародубцева опустилася на одну сходинку – 103-тє місце. А Ангеліна Калініна втратила одразу 32 позиції та опинилася на межі топ-200 – вона 199-та.

Топ-10 українок в рейтингу WTA:

9 (10). Еліна Світоліна

23 (23). Марта Костюк

42 (43). Даяна Ястремська

71 (91). Олександра Олійникова

103 (102). Юлія Стародубцева

123 (144). Дарія Снігур

199 (167). Ангеліна Калініна

250 (284). Вероніка Подрез

267 (264). Анастасія Соболєва

311 (306). Катаріна Завацька

Що у чільній десятці

Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

Загалом за тиждень у топ-10 відбулося лише дві зміни. Окрім прогресу Світоліної, до еліти повернулася "нейтральна" Єкатерина Александрова.

Топ-10 світового рейтингу: