Оновлений рейтинг WTA: рекорд Олійникової та прогрес Світоліної у топ-10
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлену світову класифікацію станом на понеділок, 9 лютого. Ігровий тиждень став успішним для українського тенісу: одразу кілька спортсменок покращили свої позиції.
Світоліна додала без гри
Перша ракетка України піднялася на одну сходинку і тепер посідає 9-те місце у світі.
Цікаво, що Світоліна не виступала минулого тижня, однак скористалася осічкою швейцарки Белінди Бенчіч, яка не змогла захистити очки за торішню перемогу в Абу-Дабі та залишила топ-10.
Для Світоліної це вже 220-й тиждень у десятці найсильніших тенісисток планети. Цього тижня вона стартує на престижному турнірі WTA 1000 у Досі.
Прорив тижня – Олійникова і Снігур
Значний прогрес продемонструвала Олександра Олійникова. Після виходу до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці тенісистка здійснила ривок одразу на 20 позицій і встановила особистий рекорд – 71-ша сходинка світового рейтингу.
Серйозно додала й Дарія Снігур: півфінал у Румунії дозволив їй піднятися на 21 позицію – тепер вона 123-тя.
Костюк, Ястремська та інші
Більшість українок також показали позитивну динаміку.
Марта Костюк залишилася 23-ю у світі. Наразі вона відновлюється після травми, отриманої на Australian Open.
Даяна Ястремська додала одну позицію й піднялася на 42-ге місце. Цього тижня вона також стартує на турнірі в Досі.
Відзначимо також 19-річну Вероніку Подрез. Після фіналу турніру ITF у Франції, вона піднялася на 34 позиції та вперше в кар'єрі увійшла до топ-250.
Втім, є й втрати. Юлія Стародубцева опустилася на одну сходинку – 103-тє місце. А Ангеліна Калініна втратила одразу 32 позиції та опинилася на межі топ-200 – вона 199-та.
Топ-10 українок в рейтингу WTA:
- 9 (10). Еліна Світоліна
- 23 (23). Марта Костюк
- 42 (43). Даяна Ястремська
- 71 (91). Олександра Олійникова
- 103 (102). Юлія Стародубцева
- 123 (144). Дарія Снігур
- 199 (167). Ангеліна Калініна
- 250 (284). Вероніка Подрез
- 267 (264). Анастасія Соболєва
- 311 (306). Катаріна Завацька
Що у чільній десятці
Лідером світового рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.
Загалом за тиждень у топ-10 відбулося лише дві зміни. Окрім прогресу Світоліної, до еліти повернулася "нейтральна" Єкатерина Александрова.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (4). Аманда Анісімова (США)
- (5). Коко Гофф (США)
- (6). Джессіка Пегула (США)
- (7). Мірра Андрєєва
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (10). Еліна Світоліна (Україна)
- (11). Єкатерина Александрова
