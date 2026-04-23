Свитолина сенсационно вылетела из "тысячника" в Мадриде: как это повлияет на ее рейтинг

WTA 1000, Мадрид. 2-й круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна Бондар (Венгрия) - 3:6, 4:6

Принципиальность матчей с Бондар

Венгерка известна тем, что в 2022 году участвовала в соревнованиях на территории РФ, что вызвало волну возмущения в украинском теннисном сообществе. Поэтому противостояние с ней приобрело для украинок принципиальный характер.

Свитолина (WTA 7) играла против Бондар (WTA 63) в четвертый раз в карьере. Рине соперницы играли трижды в 2025 году, причем исключительно на турнирах Грэнд Слэм. Элина одерживала победы на Ролан Гаррос и Уисмблдоне, но проиграла на US Open. Поэтому счет личных матчей был 2:1 - в пользу украинки.

Как прошла игра

Свитолина в каждой из двух партий проиграла сопернице по одной своей подаче, а ответить брейком не смогла. Венгерка сумела воспользоваться этим минимальным преимуществом в каждом из сетов, что принесло ей общую победу.

Отметим, что во время матча Свитолина брала медицинский тайм-аут: ей оказывали помощь из-за проблем с ногой.

Последствия поражения

Беспроигрышная серия Свитолиной в стартовых матчах турниров WTA, которая длилась восемь месяцев, прервалась. В течение этого периода украинка выступила на семи соревнованиях, получив титул в Окленде и трижды став полуфиналисткой (на Australian Open, в Дубае и Индиан-Уэллсе).

Из-за преждевременного завершения выступлений в Мадриде первая ракетка Украины потеряет как минимум две ступеньки в мировом рейтинге, пропустив вперед итальянку Жасмин Паолини и "нейтральную" Мирру Андрееву.