Світоліна проти Ястремської: сюрпризи жеребу супертурніру WTA

6 лютого відбулося жеребкування основної сітки престижного хардового турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. До основної сітки потрапили одразу дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Перша ракетка України отримала сьомий номер посіву, завдяки чому автоматично пропустить стартовий раунд.
Свій шлях на турнірі Світоліна (WTA 10) розпочне з 1/16 фіналу. При цьому вже на цій стадії вона може зіграти в українському дербі.
Ястремська (WTA 43) не потрапила до числа сіяних, тому розпочне виступи з першого кола. Її суперницею стане іспанка Крістіна Букша (WTA 57).
Тенісистки вже мають досвід очних зустрічей -- раніше українка двічі перемагала Букшу. Якщо Ястремська знову виявиться сильнішою, у другому раунді на неї чекатиме саме Світоліна.
Таким чином, уболівальники можуть побачити українське протистояння вже на ранній стадії тисячника.
Ще одна представниця України Юлія Стародубцева (WTA 102) продовжує виступи в кваліфікації. 6 лютого вона виграла стартовий матч відбору та пробилася до фіналу кваліфікації, де позмагається за місце в основній сітці.
Матчі основної сітки WTA 1000 у Досі розпочнуться 8 лютого. Фінал запланований на 14 лютого. Призовий фонд турніру - понад 4 млн доларів. Чинна чемпіонка - Аманда Анісімова (США).
