UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Світоліна проти Ястремської: сюрпризи жеребу супертурніру WTA

Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

6 лютого відбулося жеребкування основної сітки престижного хардового турніру серії WTA 1000 у катарській Досі. До основної сітки потрапили одразу дві українські тенісистки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Світоліна розпочне з другого кола

Перша ракетка України отримала сьомий номер посіву, завдяки чому автоматично пропустить стартовий раунд.

Свій шлях на турнірі Світоліна (WTA 10) розпочне з 1/16 фіналу. При цьому вже на цій стадії вона може зіграти в українському дербі.

Ястремська стартує проти Букші

Ястремська (WTA 43) не потрапила до числа сіяних, тому розпочне виступи з першого кола. Її суперницею стане іспанка Крістіна Букша (WTA 57).

Тенісистки вже мають досвід очних зустрічей -- раніше українка двічі перемагала Букшу. Якщо Ястремська знову виявиться сильнішою, у другому раунді на неї чекатиме саме Світоліна.

Таким чином, уболівальники можуть побачити українське протистояння вже на ранній стадії тисячника.

Стародубцева бореться за основу

Ще одна представниця України Юлія Стародубцева (WTA 102) продовжує виступи в кваліфікації. 6 лютого вона виграла стартовий матч відбору та пробилася до фіналу кваліфікації, де позмагається за місце в основній сітці.

Коли старт турніру

Матчі основної сітки WTA 1000 у Досі розпочнуться 8 лютого. Фінал запланований на 14 лютого. Призовий фонд турніру - понад 4 млн доларів. Чинна чемпіонка - Аманда Анісімова (США).

Раніше ми повідомили, що Олександра Олійникова та Дарія Снігур зіграють у півфіналі турніру WTA 250 у Румунії.

Також читайте, як удар Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісЕліна СвітолінаДаяна Ястремська