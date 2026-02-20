Світоліна у мегабитві з карколомним сюжетом здолала Гофф та вийшла у фінал супертурніру в Дубаї

WTA 1000, Дубай, півфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США) – 6:4, 6:7, 6:4

До матчу

Це був 13-й півфінал в кар'єрі Світоліної на турнірах WTA 1000. Також – п'ятий півфінал для неї у Дубаї. Українка билася за третій вихід у фінал на турнірі.

З Гофф українка перетнулася вп'яте в кар'єрі. Раніше тенісистки чотири рази грали одна проти одної та здобули по дві перемоги. Їхнє попереднє протистояння відбулося у січні в 1/4 фіналу Australian Open, де виграла українка.

Як пройшла гра

Світоліна традиційно важко розпочинає свої матчі в Дубаї. Навіть в іграх з менш рейтинговими опонентками вона відчувала проблеми на старті. Перша партія з Гофф – не виняток. Еліна першою поступилась на власній подачі та дозволила суперниці відірватися – 1:3.

Проте українка дуже швидко взяла себе в руки. Вона виграла очко на подачі американки та зрівняла рахунок (3:3). А потім здійснила ще один брейк, якій і став вирішальним у сеті. Перша партія за Еліною – 6:4.

Другий сет був більш конкурентним та набагато важчим для обох суперниць. Світоліна повела на старті (2:0), але Гофф відіграла відставання. Далі точилася рівна боротьба, в якій тенісистки по черзі вигравали гейми. Дуже важким для Еліни став 12-й гейм на власній подачі. За рахунку 5:6 вона відіграла два сейтпойнти Гофф та зуміла перевести партію у тай-брейк.

Додатковий гейм видавася надзвичайно нервовим та справді марафонським за тривалістю. Суперницям довелося провести 28 (!) розіграшів. Світолина мала чотири матчпойнти за рахунків - 6:5, 10:9, 12:11 та 13:12, але жодною нагодою завершими гру не скористалася. У підсумку вона програла тай-брейк (13:15) та другу партію.

Третій сет дуже нагадував попередній: суперніці йшли рівно до вирішальних розіграшів. За рахунку 4:4 Гофф майже взяла подачу Еліни в надзвичайно довгому розіграші, коли рахунок ставав рівним вісім разів. Але Світоліна виграла цей гейм. А потім взяла вирішальне очко на подачі суперниці - 6:4. Ця мегабитва двох зірок світового тенісу тривала більше трьох годин.

Після важкої перемоги Еліна залишила надпис на камері: "Борися, як Україна"

З ким і коли Світоліна зіграє у фіналі

У суботу, 21 лютого, у фіналі Світоліна зустрінеться з іншою представницею США – 5-ю ракеткою світу Джессікою Пегулою.

Тенісистки раніше вісім разів грали одна проти одної, і на рахунку Еліни три перемоги, зокрема у попередньому матчі, який відбувся у березні минулого року в Індіан-Веллсі.

Загалом це буде 24-й вирішальний матч для Світоліної у турі, в якому вона спробує виграти 20-й титул.

Цього року Світоліна вже грала у фіналі: у січні вона стала чемпіонкою на турнірі в Окленді.

Також Еліна втретє зіграє у фіналі на змаганнях у Дубаї. Вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.