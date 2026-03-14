Світоліна була за крок до неймовірного камбеку: що зупинило українку у півфіналі

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на престижному турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі на стадії півфіналу. Українська тенісистка у двох сетах поступилася третій ракетці світу Єлєна Рибакіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Світоліна програла Рибакіній у півфіналі

Українська тенісистка зупинилася за крок до фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У півфінальному матчі Еліна Світоліна не змогла переграти третю ракетку планети Єлєну Рибакіну.

Напередодні українка здобула одну з найгучніших перемог турніру, вибивши зі змагань другу ракетку світу - польку Ігу Швьонтек. У півфіналі ж на неї чекала ще одна представниця топ-3 світового рейтингу.

Як пройшов матч

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Ключовим став дев'ятий гейм, у якому Рибакіна зробила брейк.

Після цього тенісистка з Казахстану впевнено подала на партію і виграла її з рахунком 7:5.

Другий сет для українки розпочався невдало - вона програла чотири гейми поспіль.

За рахунку 1:5 Світоліна спробувала врятувати ситуацію та скоротила відставання, вигравши три гейми підряд.

Проте зрівняти рахунок їй не вдалося: Рибакіна реалізувала перший матчпойнт.

Що означає цей результат

Це була сьома очна зустріч тенісисток. Після перемоги Рибакіна повела у протистоянні з рахунком 4:3.

Цей матч став їхнім другим поєдинком на хардовому покритті. Вперше на такому корті вони зустрічалися у матчі за бронзу Олімпіади-2021 у Токіо, де перемогу здобула Світоліна.

Для української тенісистки це лише другий півфінал у кар'єрі на турнірі в Індіан-Веллсі та перший за останні сім років.

Таким чином вона повторила рекорд змагань за найдовшою паузою між півфіналами для однієї спортсменки. У 2019 році Світоліна також дійшла до цієї стадії, де поступилася майбутній чемпіонці Б'янці Андреєску.

Крім того, українка вперше у кар'єрі зіграла одразу у чотирьох півфіналах турнірів WTA протягом перших трьох місяців сезону - в Окленді, на Australian Open, у Дубаї та Індіан-Веллсі.

Хто зіграє у фіналі

У вирішальному матчі турніру Єлєна Рибакіна боротиметься за свій другий титул в Індіан-Веллсі.

Її суперницею стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнко, яку казахстанська тенісистка вже перемагала у фіналі Australian Open-2026.