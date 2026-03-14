Свитолина была в шаге от невероятного камбэка: что остановило украинку в полуфинале
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе на стадии полуфинала. Украинская теннисистка в двух сетах уступила третьей ракетке мира Елене Рыбакиной.
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале
Украинская теннисистка остановилась в шаге от финала престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном матче Элина Свитолина не смогла переиграть третью ракетку планеты Елену Рыбакину.
Накануне украинка одержала одну из самых громких побед турнира, выбив из соревнований вторую ракетку мира - польку Игу Швьонтек. В полуфинале же ее ждала еще одна представительница топ-3 мирового рейтинга.
Как прошел матч
Первый сет прошел в равной борьбе. Ключевым стал девятый гейм, в котором Рыбакина сделала брейк.
После этого теннисистка из Казахстана уверенно подала на партию и выиграла ее со счетом 7:5.
Второй сет для украинки начался неудачно - она проиграла четыре гейма подряд.
При счете 1:5 Свитолина попыталась спасти ситуацию и сократила отставание, выиграв три гейма подряд.
Однако сравнять счет ей не удалось: Рыбакина реализовала первый матчпойнт.
Что означает этот результат
Это была седьмая очная встреча теннисисток. После победы Рыбакина повела в противостоянии со счетом 4:3.
Этот матч стал их вторым поединком на хардовом покрытии. Впервые на таком корте они встречались в матче за бронзу Олимпиады-2021 в Токио, где победу одержала Свитолина.
Для украинской теннисистки это лишь второй полуфинал в карьере на турнире в Индиан-Уэллсе и первый за последние семь лет.
Таким образом она повторила рекорд соревнований по самой длинной паузе между полуфиналами для одной спортсменки. В 2019 году Свитолина также дошла до этой стадии, где уступила будущей чемпионке Бьянке Андрееску.
Кроме того, украинка впервые в карьере сыграла сразу в четырех полуфиналах турниров WTA в течение первых трех месяцев сезона - в Окленде, на Australian Open, в Дубае и Индиан-Уэллсе.
Кто сыграет в финале
В решающем матче турнира Елена Рыбакина будет бороться за свой второй титул в Индиан-Уэллсе.
Ее соперницей станет первая ракетка мира Арина Сабаленко, которую казахстанская теннисистка уже побеждала в финале Australian Open-2026.
