Ссоры, тайный роман и слухи о беременности: каким был брак Потапа и Каменских

Когда-то Настю Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) называли идеальной парой украинского шоубизнеса, но уже несколько лет подряд фаны ставили под сомнение искренность артистов. От неприязни на старте до слухов об изменах и жизни на расстоянии - их путь растянулся почти на два десятилетия, но сейчас звезды объявили о разрыве.

РБК-Украина рассказывает, как начинались отношения Потапа и Насти Каменских, и какие слухи и скандалы сопровождали пару.

Знакомство и откровенная неприязнь

История началась в 2006 году, когда Потап искал певицу для нового проекта. Настю ему посоветовали знакомые, но первое впечатление было далеко не идеальным. Артист признавался, что она ему не понравилась.

Несмотря на это они записали первую совместную песню "Без любви", которая мгновенно стала хитом. Так появился дуэт "Потап и Настя".

Первые годы были напряженными. Оба открыто говорили, что постоянно ссорились и не могли найти общего языка. При этом парадоксально их популярность только росла. Каменских признавалась, что между ними постоянно возникали скандалы, но им приходиться "терпеть" друг друга.

Потап и Настя в начале карьеры (архивное фото)

Слухи о романе и первые подозрения

На фоне успеха группы появились первые разговоры о романе. Хотя Потап тогда был женат на Ирине Горовой, фанаты замечали "химию" между ним и Каменских.

В 2013 году ситуация обострилась, на Кубе журналисты заметили пару, похожую на Потапа и Настю, в романтической обстановке. Сама Каменских тогда отрицала какие-либо отношения. Но пару окончательно "засватали" в соцсетях.

Пара сначала отрицала свой роман (фото: instagram.com/kamenskux)

Развод Потапа и новая волна слухов

В 2016 году Потап официально объявил о разводе с Горовой, хотя фактически они не жили вместе еще с 2011 года.

После этого подозрения относительно его романа с Каменских только усилились. Пара продолжала настаивать, что их связывает только дружба, но одновременно их все чаще видели вместе вне работы.

А в 2017 году "Потап и Настя" объявили паузу в творчестве. Но звезды не прекратили общаться. Фанаты замечали одинаковые локации в соцсетях, похожие фото и даже обручальное кольцо у Каменских, которое она не комментировала.

Отношения быстро переросли в роман (фото: instagram.com/kamenskux)

Официальное подтверждение и свадьба

В мае 2019 года пара наконец-то подтвердила роман и поженилась. Перед свадьбой они выпустили клип, в котором фактически рассказали свою историю.

Церемония в Киеве была громкой и звездной. Среди гостей - Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Надя Дорофеева, Оля Полякова и другие. Позже выяснилось, что это была не единственная свадьба - до этого они поженились в Лас-Вегасе.

Свадьба пары состоялась 23 мая 2019 года (фото: instagram.com/kamenskux)

Идеальная картинка и война

Первые годы брака выглядели максимально гармонично. Пара активно публиковала совместные фото, путешествовала и давала понять, что купается в счастье. Но даже тогда начали появляться слухи о кризисах. Каменских постоянно "приписывали" беременность, певица должна была опровергать все версии фанов и объяснять, почему не рожает ребенка от Потапа.

После начала полномасштабной войны ситуация ухудшилась. Потап остался за границей, тогда как Каменских периодически возвращалась в Украину.

Их почти перестали видеть вместе, а в сети начали активно говорить о разрыве.

Дополнительно ситуацию обострили ситуацию:

слухи о возможных изменах

подозрения в отношениях Потапа с другими женщинами

критика из-за жизни за границей.

Сама Каменских неоднократно реагировала на слухи с юмором. Она шутила о беременности, а также о разводе.

В 2025 году певица поздравила Потапа с днем рождения и назвала его "любимым эксом", что лишь подогрело интерес фанов.

Сам Потап также провоцировал фанов. На концертах он позволял себе резкие шутки о возможном разводе, а однажды даже поцеловал фанатку. При этом рэпер давал интервью россиянину Юрию Дудю, регулярно попадал в скандалы из-за языка или своих поступков.

Недавно же Каменских окончательно переехала за границу. Казалось, что пара снова объединилась и не планирует расставаться. Впрочем, 1 мая, ровно на 20 годовщину с начала проекта "Потап и Настя", рэпер и певица заявили, что они точно больше "не пара".