"Судний день настане": Винник заявив, що не просив "пробачати росіянам"

Чому обурився Винник

Виявилося, артиста обурює, коли його називають скандальним. За словами Винника, журналісти "спотворили свою професію повною безкарністю

та відсутністю совісті".

"Судний день рано чи пізно настане. І наслідки будуть", - заявив Винник.

Також він заявив, що скандал навколо відео, на якому він закликав "вибачати", було створено штучно. За словами Винника, він не радив українців пробачити росіянам.

"Будь ласка, послухайте текст, який був сказаний. Він не був сказаний про Україну. Він не був сказаний про те, що потрібно пробачати якісь народи чи країни. І вже точно не про "прощення росіян", як ви це перекрутили. Ці слова були сказані напередодні Різдва, напередодні світлого, людяного свята. Вони були про людей", - запевнив Олег.

"Про те, що ми маємо вміти прощати одне одного. У тому числі: українці - українців. Людина - людину. Про людські стосунки. Про цінності. Про те, без чого неможливо жити далі. Не потрібно вкладати сенс, якого там немає. Не потрібно перекручувати мої слова і робити з цього дешеві сенсації", - додав він.

Винник нагадав, що "в першу чергу" він українець, та людина, якій "болить за свою країну, за той жах, у якому вона сьогодні живе". А чутки та скандали навколо себе він назвав "гидотою".



"Я не відмовляюся від жодного слова, яке говорю - ані в інтерв’ю, ані зі сцени. Але не перекручуйте мої слова. Не вкладайте в них свій викривлений сенс і не робіть з цього сенсацій. Хочете говорити по факту - говоріть по факту. Хочете цитувати - спочатку послухайте", - резюмував Винник.

До слова, нещодавно Винник дав велике інтерв'ю РБК-Україна. В ньому він казав, що не вважає себе зрадником.

Чому Винника хейтять за слова про "вибачення"

Днями політтехнолог Олексій Голобуцький звинуватив Вінника у тому, що той закликав "простити росіянам".

"В Німеччині Олег Винник, який останні пару років доводив, який він патріот, на концерті закликав українців простити росіянам всі злочини, а вони простять українців (за що, не пояснив - може, за те, що мало вмираємо чи насмілюємось оборонятись?) - бо "кайфово любити один одного". Ну і заспівав звично вже російською. І німецькою. Бо ринок, бо попит", - написав він.

"Що ж. В очікуванні короткого перемир'я на умовах Путіна хтось вже на низькому старті, а хтось не чекає відмаху і вже оперативно переорієнтувався. Зауважте: німецьку Винник (і не тільки Винник, і не тільки німецьку) освоїв дуже оперативно і без нарікань на вік і звички. То тільки українська їм "непридатна до монетизації", тому нецікава", - додав політолог.