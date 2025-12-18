ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

У чому головна біда Олега Винника? (відео)

Четвер 18 грудня 2025 20:22
UA EN RU
У чому головна біда Олега Винника? (відео) Олег Винник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Нове інтерв'ю Олега Винника викликало жваві обговорення в мережі. Журналісти РБК-Україна розібрали розмову зі скандальним співаком та пояснили, у чому полягає його головна проблема.

Про це йдеться у відео на YouTube-каналі РБК-Україна Life.

Головна біда Олега Винника

Артист та його дружина Таюне були настільки щирими та відвертими під час нового інтерв'ю, що створили безліч інфоприводів.

Особливо резонансними стали заяви про російську мову, деталі виїзду за кордон та ставлення до звинувачень у зраді.

"Головна біда Олега Винника - це повна абсолютна відсутність професійної команди піарників. Звісно, сам артист так не вважає. Що вже говорити, якщо він рідного сина не слухав, коли той відмовляв зіркового батька від публікації відео про "ковток свіжого повітря для ЗСУ", - зазначив журналіст Дмитро Войналович.

У чому головна біда Олега Винника? (відео)Олег Винник нарвався на критику після нового інтерв'ю (скриншот)

Чи можлива реанімація Винника

Редакція звернулася до фахівців з розвитку особистого бренду та піару із запитанням про можливість відновлення репутації співака.

"Піарники іронічно відповідали, що не знають, хто такий Олег Винник. І це, напевно, найгірше, що може почути артист такого масштабу", - зазначив Войналович.

Інші спеціалісти категорично заявили, що ніколи й за жодні гроші не працюватимуть з Винником.

"Це репутаційне самогубство. Виходить, що жоден притомний менеджер чи продюсер не хоче відмивати бренд, який сам себе так старанно топить", - додав журналіст.

Про те, що буде з кар'єрою Олега Винника, закулісні деталі його нового інтерв'ю та чи реагував він на критику в мережі - дивіться у відео.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Олег Винник Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Окупанти вдарили дроном по мосту під Одесою: загинула жінка, постраждали діти
Окупанти вдарили дроном по мосту під Одесою: загинула жінка, постраждали діти
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW