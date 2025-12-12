"Починаємо з нуля": Винник заговорив про нові концерти на тлі чуток про "провальні тури"

Співак Олег Винник розповів, чому так і не відбулися концерти, які він планував давати в Іспанії. За словами артиста, про провал туру не йдеться.

Де зараз виступає Винник

"Виступаємо скрізь, окрім Росії, звичайно. Зараз ми йдемо в тур в грудні. Його роблять мої знайомі, хороші хлопці, організатори з України, які мешкають в Іспанії. І зараз ми в Німеччині спочатку робимо тур, сім концертів у нас", - розповів артист.

"Були виступи і в Празі цього року, два концерти. Виступаємо, скажімо так, де тебе запрошують - ти виступаєш. І слава тобі, Господи, що сьогодні так є. Я не скажу, що це так, як раніше... На початку війни мені було не до виступів і я займався іншою справою, абсолютно іншою. Не дивлячись ні на що, ні на твій стан здоров'я, ні на що", - додав він.

За словами Винника, на початку повномасштабної війни він міг давати чимало концертів. Але тоді він вирішив займатися іншим. Артист розповів, що тоді він займався допомогою Україні.

"У мене був принцип на той момент, я не міг собі дозволити... Просто не могли з себе видавити себе, не до плясок, як кажуть. Зараз, слава Богу, працюємо, ідемо далі", - пояснив Олег.

Також він прокоментував чутки щодо "провального туру". Нещодавно в Іспанії скасували концерти Винника, але сам співак каже, що це лише перенесення виступів на інший час.

"Нічого не сталося, абсолютно нічого. Це був, по-перше, пробний перший концерт. Я в Іспанії ніколи в житті не виступав. І для кожного артиста завжди перший пробний концерт. В любій країні це є іспит, це є проба і таке інше. Але знову ж таки, я довіряю людям, організаторам, які роблять тобі концерти, тому що це правильно", - сказав співак.

"Організатори роблять свою справу. І ми дійшли до того моменту, що краще зробити все-таки в Німеччині та зробити у 26-му році... Нічого поганого немає. Дасть Бог, у 26-му році ми проведемо тур і по Іспанії, і не тільки. Все ми починаємо з нуля", - зазначив він.