"Судный день наступит": Винник заявил, что не просил "прощать россиян"

Почему возмутился Винник

Оказалось, артиста возмущает, когда его называют скандальным. По словам Винника, журналисты "исказили свою профессию полной безнаказанностью

и отсутствием совести".

"Судный день рано или поздно наступит. И последствия будут", - заявил Винник.

Также он заявил, что скандал вокруг видео, на котором он призвал "прощать", был создан искусственно. По словам Винника, он не советовал украинцам простить россиянам.

"Пожалуйста, послушайте текст, который был сказан. Он не был сказан об Украине. Он не был сказан о том, что нужно прощать какие-то народы или страны. И уж точно не о "прощении русских", как вы это перекрутили. Эти слова были сказаны накануне Рождества, накануне светлого, человечного праздника. Они были о людях", - заверил Олег.

"О том, что мы должны уметь прощать друг друга. В том числе: украинцы - украинцев. Человек - человека. О человеческих отношениях. О ценностях. О том, без чего невозможно жить дальше. Не нужно вкладывать смысл, которого там нет. Не нужно перекручивать мои слова и делать из этого дешевые сенсации", - добавил он.

Винник напомнил, что "в первую очередь" он украинец, и человек, которому "болит за свою страну, за тот ужас, в котором она сегодня живет". А слухи и скандалы вокруг себя он назвал "гадостью".



"Я не отказываюсь ни от одного слова, которое говорю - ни в интервью, ни со сцены. Но не перекручивайте мои слова. Не вкладывайте в них свой искаженный смысл и не делайте из этого сенсаций. Хотите говорить по факту - говорите по факту. Хотите цитировать - сначала послушайте", - резюмировал Винник.

К слову, недавно Винник дал большое интервью РБК-Украина. В нем он говорил, что не считает себя предателем.

Почему Винника хейтят за слова об "извинениях"

На днях политтехнолог Алексей Голобуцкий обвинил Винника в том, что тот призвал "простить россиянам".

"В Германии Олег Винник, который последние пару лет доказывал, какой он патриот, на концерте призвал украинцев простить россиянам все преступления, а они простят украинцев (за что, не объяснил - может, за то, что мало умираем или осмеливаемся обороняться?) - потому что "кайфово любить друг друга". Ну и спел привычно уже на русском. И на немецком. Потому что рынок, потому что спрос", - написал он.

"Что ж. В ожидании короткого перемирия на условиях Путина кто-то уже на низком старте, а кто-то не ждет отмашки и уже оперативно переориентировался. Заметьте: немецкий Винник (и не только Винник, и не только немецкий) освоил очень оперативно и без нареканий на возраст и привычки. То только украинский им "непригоден к монетизации", поэтому неинтересен", - добавил политолог.