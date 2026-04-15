Головна » Розваги » Шоу бізнес

Стюарт, Мілано та інші зірки вимагають зупинити злиття Paramount і Warner Bros: у чому причина

00:08 15.04.2026 Ср
Понад 1400 представників кіно та телебачення попереджають про негативні наслідки гучної угоди
aimg Сюзанна Аль Маріді
Стюарт, Мілано та інші зірки вимагають зупинити злиття Paramount і Warner Bros: у чому причина Зірки проти злиття Paramount і Warner Bros. (колаж: РБК-Україна)

Група відомих акторів і режисерів виступила проти злиття великих кінокомпаній Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery, наголосивши на ризиках для індустрії та творчих професій. Серед таких - Алісса Мілано, Крістен Стюарт та Бен Стіллер.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Чому зірки виступають проти угоди Paramount і Warner Bros.

У листі актори, режисери та працівники кіноіндустрії заявляють, що злиття призведе до зменшення конкуреції та можливостей для творчих людей.

"Ця угода ще більше консолідує і без того концентрований медіапростір, зменшивши конкуренцію саме в той момент, коли наші галузі - і аудиторія, яку ми обслуговуємо - найменше можуть собі це дозволити", - йдеться у листі.

На їх думку, це призведе до скорочення робочих місць, фінансових змін та звужень у виборі для глядачів у США та світі.

Підписали лист понад 1400 людей, серед Алісса Мілано, Девід Фінчер, Синтія Ніксон, Джейн Фонда, Елліот Пейдж, Марк Руффало, Бен Стіллер, Крістен Стюарт, Емма Томпсон, Хав'єр Бардем, Педро Паскаль та інші.

Наприкінці листа зірки звертаються до генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти та інших регуляторних органів з проханням заблокувати угоду.

"Я не збираюся мовчати, коли великі медіакорпорації намагаються нашкодити нашій галузі та споживачам", - написала Мілано в Threads.

Що відомо про злиття

Нагадаємо, у лютому лютого цього року Netflix відмовився купувати Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance запропонувала більшу суму, яка сягає 111 млрд доларів.

До складу WB входять такі проєкти, як "Гаррі Поттер", "Друзі", хіти HBO "Гра престолів", "Ейфорія", "Пітт", а також CNN.

Генеральний директор Paramount Skydance - кінопродюсер Девід Еллісон, син технологічного мільярдера Ларрі Еллісона.

Раніше він заявляв, що планує зберегти Paramount і Warner Bros. як самостійні кіностудії та збільшити обсяг виробництва.

У відповідь на побоювання щодо майбутнього у компанії також запевнили, що на творців чекає більше можливостей для реалізації своїх робіт.

