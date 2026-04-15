Стюарт, Милано и другие звезды требуют остановить слияние Paramount и Warner Bros: в чем причина

Группа известных актеров и режиссеров выступила против слияния крупных кинокомпаний Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, отметив риски для индустрии и творческих профессий. Среди таких - Алисса Милано, Кристен Стюарт и Бен Стиллер.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Почему звезды выступают против сделки Paramount и Warner Bros.

В письме актеры, режиссеры и работники киноиндустрии заявляют, что слияние приведет к уменьшению конкуреции и возможностей для творческих людей.

"Это соглашение еще больше консолидирует и без того концентрированное медиапространство, уменьшив конкуренцию именно в тот момент, когда наши отрасли - и аудитория, которую мы обслуживаем - меньше всего могут себе это позволить", - говорится в письме.

По их мнению, это приведет к сокращению рабочих мест, финансовым изменениям и сужениям в выборе для зрителей в США и мире.

Подписали письмо более 1400 человек, среди них Алисса Милано, Дэвид Финчер, Синтия Никсон, Джейн Фонда, Эллиот Пейдж, Марк Руффало, Бен Стиллер, Кристен Стюарт, Эмма Томпсон, Хавьер Бардем, Педро Паскаль и другие.

В конце письма звезды обращаются к генеральному прокурору Калифорнии Робу Бонти и другим регуляторным органам с просьбой заблокировать сделку.

"Я не собираюсь молчать, когда крупные медиакорпорации пытаются навредить нашей отрасли и потребителям", - написала Милано в Threads.

Что известно о слиянии

Напомним, в феврале февраля этого года Netflix отказался покупать Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance предложила большую сумму, которая достигает 111 млрд долларов.

В состав WB входят такие проекты, как "Гарри Поттер", "Друзья", хиты HBO "Игра престолов", "Эйфория", "Питт", а также CNN.

Генеральный директор Paramount Skydance - кинопродюсер Дэвид Эллисон, сын технологического миллиардера Ларри Эллисона.

Ранее он заявлял, что планирует сохранить Paramount и Warner Bros. как самостоятельные киностудии и увеличить объем производства.

В ответ на опасения по поводу будущего в компании также заверили, что создателей ждет больше возможностей для реализации своих работ.