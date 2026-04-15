ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стюарт, Милано и другие звезды требуют остановить слияние Paramount и Warner Bros: в чем причина

00:08 15.04.2026 Ср
2 мин
Более 1400 представителей кино и телевидения предупреждают о негативных последствиях громкой сделки
aimg Сюзанна Аль Мариди
Звезды против слияния Paramount и Warner Bros. (коллаж: РБК-Украина)

Группа известных актеров и режиссеров выступила против слияния крупных кинокомпаний Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, отметив риски для индустрии и творческих профессий. Среди таких - Алисса Милано, Кристен Стюарт и Бен Стиллер.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Почему звезды выступают против сделки Paramount и Warner Bros.

В письме актеры, режиссеры и работники киноиндустрии заявляют, что слияние приведет к уменьшению конкуреции и возможностей для творческих людей.

"Это соглашение еще больше консолидирует и без того концентрированное медиапространство, уменьшив конкуренцию именно в тот момент, когда наши отрасли - и аудитория, которую мы обслуживаем - меньше всего могут себе это позволить", - говорится в письме.

По их мнению, это приведет к сокращению рабочих мест, финансовым изменениям и сужениям в выборе для зрителей в США и мире.

Подписали письмо более 1400 человек, среди них Алисса Милано, Дэвид Финчер, Синтия Никсон, Джейн Фонда, Эллиот Пейдж, Марк Руффало, Бен Стиллер, Кристен Стюарт, Эмма Томпсон, Хавьер Бардем, Педро Паскаль и другие.

В конце письма звезды обращаются к генеральному прокурору Калифорнии Робу Бонти и другим регуляторным органам с просьбой заблокировать сделку.

"Я не собираюсь молчать, когда крупные медиакорпорации пытаются навредить нашей отрасли и потребителям", - написала Милано в Threads.

Что известно о слиянии

Напомним, в феврале февраля этого года Netflix отказался покупать Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance предложила большую сумму, которая достигает 111 млрд долларов.

В состав WB входят такие проекты, как "Гарри Поттер", "Друзья", хиты HBO "Игра престолов", "Эйфория", "Питт", а также CNN.

Генеральный директор Paramount Skydance - кинопродюсер Дэвид Эллисон, сын технологического миллиардера Ларри Эллисона.

Ранее он заявлял, что планирует сохранить Paramount и Warner Bros. как самостоятельные киностудии и увеличить объем производства.

В ответ на опасения по поводу будущего в компании также заверили, что создателей ждет больше возможностей для реализации своих работ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
