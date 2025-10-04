Ступка і його 23-річна кохана зізналися, як почався їхній роман: "Вирішив взяти ініціативу"

Як актор познайомився з коханою

Ступка розповів, що давав своїй майбутній обраниці інтерв'ю.

"Маргарита брала в мене інтерв’ю для одного інтернет-видання про культуру. Тобто фактично нас звів театр", - сказав актор.

А Маргарита зазначила, що ініціатором роману була не вона. Спочатку їхні стосунки були професійними. Але потім актор вирішив зробити перший крок.

"Півтора місяці після знайомства у нас було виключно професійне спілкування, з приводу того самого інтерв’ю й інших мистецьких питань. А потім Остап вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивести наші розмови з культурних тем на особисті", - зізналася обраниця Ступки.

Ступка та його дівчина (фото: instagram.com/manipuliantka)

Окрім цього, артист розповів, як на його новий роман відреагувала його мама. Лариса Семенівна, вдова культового актора Богдана Ступки, навіть передає обраниці сина "вітання".

"Послухайте, я був одружений чотири рази. Мама вже мене знає напам’ять. Зараз у нас такий етап, коли вона мені дзвонить і коротко питає: "Маргарита з тобою? Тоді передавай вітання". Для неї головне - аби її дитину, тобто мене, любили", - пояснив актор.

Нагадаємо, також Ступка висловився про весілля з молодою коханою. Виявилося, що він не поспішає одружуватися вп'яте, але готовий змінити своє рішення.

"Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п’ятий. Все може бути. Так, з Маргаритою у нас 35 років різниці. І це рекорд. Попередня була на 27 років молодша. Іноді я думаю, невже я такий старий?" - казав актор.