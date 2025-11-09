Рибакіна повторила успіх Світоліної та довела до істерики Соболенко: підсумки WTA Finals 2025

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна тріумфувала на підсумковому турнірі WTA Finals 2025, який відбувся в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це повідомляє РБК-Україна

Шлях до титулу

Спортсменка виграла всі п'ять матчів змагання.

На груповому етапі Рибакіна впевнено перемогла Аманду Анісімову, віддавши суперниці лише чотири гейми, потім здолала Ігу Свьонтек – після програного сету (3:6) вона зробила камбек і виграла наступні партії 6:1, 6:0. Завершила групу перемогою над Екатериной Александровой.

Найнапруженішим для представниці Казахстану став півфінал із Джессікою Пегулою, у якому Рибакіна проявила характер і виграла у трьох сетах (4:6, 6:4, 6:3).

Фінал проти Соболенко

У вирішальному матчі на корті Ер-Ріяда Рибакіна зустрілася з Аріною Соболенко.

Перший сет казахстанка виграла впевнено – 6:3, а в другому ледь не втратила перевагу: за рахунку 4:5 і 15:40 вона відіграла два сетболи, перевела гру в тай-брейк і не віддала суперниці жодного розіграшу. Підсумковий рахунок матчу – 6:3, 7:6.

Перемога на WTA Finals принесла Рибакіній рекордні для жіночого туру 5,235 млн доларів призових та дозволила повернутися до топ-5 рейтингу WTA. Її переможна серія нині становить 11 матчів поспіль.

Для Соболенко це вже другий програний фінал Підсумкового турніру. Вперше "нейтральна" білоруска поступилася у вирішальному матчі Каролін Гарсії у 2022 році.

Після поразки Аріна традиційно для себе влаштувала істерику зі сльозами, яка потрапила на камери.

Світоліна та інші переможниці WTA Finals

Рибакіна ввійшла до елітного клубу тенісисток, що ставали найкращими на Підсумкових турнірах, які проводяться з 1971 року.

У 2018 році на подібному турнірі тріумфувала українка Еліна Світоліна, яка ледь не повторила успіх в наступному сезоні, дійшовши до фіналу, де поступилась Ешлі Барті.

Загалом за понад 50 років в одиночному розряді Підсумкового перемагали 28 тенісисток. Але лише десятьом з них вдалося зробити це більше одного разу.

Рекорд належить легендарній американці Мартіні Навратіловій – 8 титулів. По п'ять разів тріумфували ще одна представниця США – Серена Вільямс та німкеня Штеффі Граф.