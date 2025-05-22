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Захистили "золото": українці тріумфували у видовищному фіналі на Євро зі стрибків у воду

Анталія, Четвер 22 травня 2025 18:56
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Захистили "золото": українці тріумфували у видовищному фіналі на Євро зі стрибків у воду Фото: Ксенія Байло (instagram.com)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України виборола першу медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який проходить у турецькій Анталії. Наші спортсмени захистили титул чемпіонів у змішаних командних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату континенту.

Зміни у складі збірної України

У фіналі змагалися сім команд, кожна з яких складалася з чотирьох спортсменів (двох чоловіків і двох жінок). У програмі – стрибки з триметрового трампліна та десятиметрової вишки в одиночному та синхронному мікст-форматі.

Україна захищала чемпіонський титул, здобутий на минулому турнірі. У порівнянні з Євро-2023 в складі збірної відбулися зміни: Софія Лискун та Кірілл Болюх замінили Анну Письменську та Данила Коновалова. Також в Анталії виступали Олексій Середа та Ксенія Байло.

Як пройшли змагання

Перед заключним раундом українці йшли другими, відстаючи від Німеччини на 1,4 бала. Однак у вирішальному стрибку з десятиметрової вишки Байло та Болюх виконали спробу на 76.80 бала, чим гарантували нашій команді медаль. А помилка німецької пари дозволила Україні знову піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Результати фіналу змішаних команд:

  1. Україна – 407,20
  2. Німеччина – 400,60
  3. Італія – 360,40

Це друге поспіль "золото" України у цьому виді програми на чемпіонатах Європи. Востаннє українці залишилися без нагород у 2019 році, коли фінішували п'ятими на домашньому Євро.

Раніше український рекордсмен світу Говоров несподівано завершив олімпійську кар'єру.

А Світоліна та ще три українки отримали суперниць на старті "Ролан Гаррос".

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