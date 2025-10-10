Магучіх втратить титул найкращої легкоатлетки Європи: хто її замінить

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх залишилася поза трійкою фіналісток у голосуванні за звання найкращої легкоатлетки сезону за версією European Athletics.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Переможниця залишилась без фіналу

Минулого року Магучіх здобула титул топ-спортсменки континенту на церемонії Golden Tracks-2024, а цього разу знову потрапила до десятки претенденток.

Однак за підсумками голосування українка не змогла пробитися до фінальної трійки.

Магучіх у сезоні-2025

У 2025 році Магучіх здобула третє поспіль "золото" чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на командному Євро в Мадриді.

Також українка виборола бронзові медалі чемпіонату світу (на відкритому повітрі та у приміщенні) і "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Протягом сезону Ярослава тричі долала висоту понад 2 метри: 2,01 м у Словаччині, а також 2,02 м на етапах у Досі та Цюриху.

Хто стане найкращою

У фінальну трійку номінанток увійшли:

Фемке Бол (Нідерланди) – чемпіонка світу з бігу з бар'єрами

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – чемпіонка світу на спринтерських дистанціях

Марія Перес (Іспанія) – чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 20 і 35 км

Бол може втретє стати найкращою легкоатлеткою Європи – вона вже перемагала у 2022 та 2023 роках. Для Камбунджі та Перес це може бути перша така нагорода в кар'єрі.

Ім'я найкращої легкоатлетки Європи оголосять 25 жовтня на урочистій церемонії Golden Tracks 2025, що відбудеться у грузинському Батумі.