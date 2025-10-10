ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Магучіх втратить титул найкращої легкоатлетки Європи: хто її замінить

П'ятниця 10 жовтня 2025 19:52
UA EN RU
Магучіх втратить титул найкращої легкоатлетки Європи: хто її замінить Фото: Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх залишилася поза трійкою фіналісток у голосуванні за звання найкращої легкоатлетки сезону за версією European Athletics.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Переможниця залишилась без фіналу

Минулого року Магучіх здобула титул топ-спортсменки континенту на церемонії Golden Tracks-2024, а цього разу знову потрапила до десятки претенденток.

Однак за підсумками голосування українка не змогла пробитися до фінальної трійки.

Магучіх у сезоні-2025

У 2025 році Магучіх здобула третє поспіль "золото" чемпіонату Європи в приміщенні та перемогла у змаганнях зі стрибків у висоту на командному Євро в Мадриді.

Також українка виборола бронзові медалі чемпіонату світу (на відкритому повітрі та у приміщенні) і "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Протягом сезону Ярослава тричі долала висоту понад 2 метри: 2,01 м у Словаччині, а також 2,02 м на етапах у Досі та Цюриху.

Хто стане найкращою

У фінальну трійку номінанток увійшли:

Фемке Бол (Нідерланди) – чемпіонка світу з бігу з бар'єрами

Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) – чемпіонка світу на спринтерських дистанціях

Марія Перес (Іспанія) – чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 20 і 35 км

Магучіх втратить титул найкращої легкоатлетки Європи: хто її замінить

Бол може втретє стати найкращою легкоатлеткою Європи – вона вже перемагала у 2022 та 2023 роках. Для Камбунджі та Перес це може бути перша така нагорода в кар'єрі.

Ім'я найкращої легкоатлетки Європи оголосять 25 жовтня на урочистій церемонії Golden Tracks 2025, що відбудеться у грузинському Батумі.

Раніше Марина Бех-Романчук поділилася своєю версією допінгового скандалу.

Також читайте, як 12-річний українець побив світовий рекорд Дюплантіса в стрибках з жердиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика Ярослава Магучіх
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить