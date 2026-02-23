ua en ru
Ястремська знову програла: третя поразка поспіль на турнірах WTA

Понеділок 23 лютого 2026 23:41
UA EN RU
Ястремська знову програла: третя поразка поспіль на турнірах WTA Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на престижному турнірі серії WTA 500 у мексиканській Меріді. У стартовому поєдинку наша спортсменка не змогла здолати опір представниці Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Невдалий старт українки у Мексиці

Даяна Ястремська розпочала свій шлях на турнірі зі стадії 1/16 фіналу.

Її суперницею стала Марина Стакушич, яка потрапила до основної сітки завдяки вайлдкарду.

Попри те, що канадійка посідає лише 142-ге місце у світовому рейтингу, вона зуміла нав'язати українці власну гру з перших хвилин зустрічі.

Перебіг матчу та ключові моменти

Перший сет проходив у рівній боротьбі до рахунку 2:2, після чого Ястремська припустилася серії помилок, дозволивши опонентці виграти три гейми поспіль.

Хоча Даяні вдалося скоротити дистанцію та навіть відіграти два сетпойнти, партія залишилася за Стакушич - 4:6.

У другому сеті ініціатива також була на боці канадської тенісистки.

Ястремська змогла записати на свій рахунок лише три гейми, що призвело до підсумкової поразки у двох партіях.

Затяжна серія поразок Ястремської

Для третьої ракетки України цей програш став уже третім поспіль у поточному сезоні.

Невдала смуга Даяни розпочалася в Досі, де вона поступилася співвітчизниці, першій ракетці України - Еліні Світоліній.

Згодом Ястремська зазнала поразки на турнірі в Дубаї від індонезійки Дженіс Тжен, а тепер до цього списку додався і виліт у Мексиці.

