ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская снова проиграла: третье поражение подряд на турнирах WTA

Понедельник 23 февраля 2026 23:41
UA EN RU
Ястремская снова проиграла: третье поражение подряд на турнирах WTA Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на престижном турнире серии WTA 500 в мексиканской Мериде. В стартовом поединке наша спортсменка не смогла одолеть сопротивление представительницы Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте: Элина Свитолина довела третью ракетку мира до истерики на корте

Неудачный старт украинки в Мексике

Даяна Ястремская начала свой путь на турнире со стадии 1/16 финала.

Ее соперницей стала Марина Стакушич, которая попала в основную сетку благодаря вайлдкарду.

Несмотря на то, что канадка занимает лишь 142-е место в мировом рейтинге, она сумела навязать украинке свою игру с первых минут встречи.

Ход матча и ключевые моменты

Первый сет проходил в равной борьбе до счета 2:2, после чего Ястремская допустила серию ошибок, позволив оппонентке выиграть три гейма подряд.

Хотя Даяне удалось сократить дистанцию и даже отыграть два сетпойнта, партия осталась за Стакушич - 4:6.

Во втором сете инициатива также была на стороне канадской теннисистки.

Ястремская смогла записать на свой счет лишь три гейма, что привело к итоговому поражению в двух партиях.

Затяжная серия поражений Ястремской

Для третьей ракетки Украины этот проигрыш стал уже третьим подряд в текущем сезоне.

Неудачная полоса Даяны началась в Дохе, где она уступила соотечественнице, первой ракетке Украины - Элине Свитолиной.

Впоследствии Ястремская потерпела поражение на турнире в Дубае от индонезийки Дженис Тжен, а теперь к этому списку добавился и вылет в Мексике.

Также узнайте, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Новый теракт после Львова. В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали
Новый теракт после Львова. В Николаеве на АЗС взрывом ранены полицейские: все детали
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти