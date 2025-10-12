UA

Ястремська й Стародубцева у продовженні китайської серії: з кім зіграють в основі турніру в Нінбо

Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя та четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зіграють в основній сітці хардового турніру WTA 500 у китайському Нінбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Ястремська проти сенсації року

Ястремська (№ 31 WTA) потрапила до основи турніру завдяки рейтингу та зустрінеться в першому колі з представницею Канади Вікторією Мбоко (№24 WTA). Для тенісисток це буде перший очний поєдинок.

Мбоко – одна з головних сенсацій жіночого туру в 2025 році. 19-річна тенісистка розпочинала сезон на 350-му місці у світовому рейтингу й зробила стрибок на понад 300 позицій, здобувши зокрема свій перший трофей на турнірі WTA 1000 у Монреалі.

У разі перемоги над Мбоко, Ястремська у другому колі зіграє проти третьої сіяної  – Єлени Рибакіної з Казахстану.

Зазначимо, що для Даяни – це перший в кар'єрі виступ на турнірі в Нінбо.

Останній свій турнір WTA українка завершила зняттям. На "тисячнику" в Ухані вона через проблеми зі здоров'ям не змогла продовжити матч першого кола з німкенею Лаурою Зігемунд.

Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Другий шанс Стародубцевої

Компанію Ястремській склала четверта вітчизняна ракетка Юлія Стародубцева (№131 WTA).

Для того, щоб зіграти в основній сітці, їй довелося пройти кваліфікацію. Там українка пройшла австралійку Прісциллу Хон (7:6, 6:1) та німкеню Тамару Корпач (6:1, 6:3). Це були перші перемоги Юлії на рівні WTA після семи поспіль поразок.

Стародубцева вперше в кар'єрі пробилася в основний раунд турніру в Нінбо. Минулого року українка також брала участь у кваліфікації, але поступилася в першому раунді китаянці Ю Сяоді.

Суперниця Юліїї на старті визначиться пізніше.

Раніше ми повідомили, що Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний.

Дізнайтеся також, чому тенісні м'ячі жовті.

ТенісДаяна Ястремська