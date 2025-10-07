ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Відчувала, що б'юся об стіну". Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний

Вівторок 07 жовтня 2025 17:08
UA EN RU
"Відчувала, що б'юся об стіну". Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк завершує 2025 рік у топ-30 світового рейтингу WTA. Втім, як зізнається спортсменка, цього їй замало. Після минулого сезону, коли Костюк увірвалася до топ-20, цьогорічна позиція №28 залишає в неї змішані почуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спортсменки порталу Tennis365.

За крок від великих перемог

"Турнір в Ухані – мій останній у цьому році, і починаєш замислюватися, що зробила правильно, а що могла б краще. Я багато розвивалася поза кортом – у підході до життя, до гри. Але відчувала, що часто б'юся об стіну", - зізналася тенісистка.

Костюк говорить, що у 2025-му кілька разів була за крок від великих перемог, але не вистачило зовсім трохи.

"Я багато разів програвала тенісисткам з топ-10, особливо на турнірах Grand Slam. У кожному матчі діяла з максимальною віддачою, але не змогла перемогти гравчинь найвищого рівня. Зазвичай я була дуже близько, і це засмучує",— сказала Марта.

Попри це, українка вважає сезон позитивним – стабільним і важливим у плані досвіду.

"Рік був хорошим, але для мене цього замало. Я знаю, що можу більше", - підсумувала вона.

Головна ціль на 2026-й

Костюк уже планує наступний сезон і не приховує, що її головна мета – трофей Grand Slam.

"Моя головна ціль завжди – турніри Grand Slam. Я хочу знайти стабільність, щоб завершити рік у топ-10. Не ставлю собі конкретну мету по рейтингу, бо це лише наслідок роботи. Хочу зробити ті покращення, які дозволять перейти на наступний рівень", - заявила спортсменка.

Костюк у сезоні-2025

У поточному році Костюк провела 44 поєдинки, у 25-ти з яких перемогла, а у 19-ти програла (відсоток перемог – 57%).

23-річна українка невдало виступила на усіх турнірах Grand Slam: третє коло Australian Open та US Open і виліт вже після першого матчу на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні".

Найкращий результат другої ракетки України у кар'єрі на турнірах Grand Slam – 1/4 фіналу Australian Open у 2024 році.

Нагадаємо, що Костюк програла два матчі за день на WTA 1000 в Ухані.

Також читайте, на яких позиціях українки в оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи