Ястремська з перемоги стартувала на WTA 500 в Абу-Дабі

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на турнірі серії WTA 500 в ОАЕ. У першому раунді змагань вона впевнено здолала опір бразилійки Беатріс Хаддад Маї у двох сетах.
Після невтішного виступу на першому Грендслемі сезону в Австралії, де Ястремська завершила боротьбу вже на старті (поразка від Єлєни Габріели Русе та виліт у парах), українка продемонструвала якісну роботу над помилками.
Даяна відкрила для себе турнір Mubadala Abu Dhabi Open перемогою над 68-ю ракеткою світу.
Зустріч тривала 1 годину та 48 хвилин. У першій партії за рахунку 2:2 одеситка перехопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй закрити сет з рахунком 6:2.
Другий сет виявився складнішим. Попри стартовий брейк від Хаддад Маї, Ястремська змогла вийти вперед (4:2).
Бразилійка зрівняла шанси, проте у вирішальний момент за рахунку 6:5 на свою користь українка дотиснула опонентку, реалізувавши перший же матчпойнт на чужій подачі.
Ястремська реалізувала 3 з 4 брейкпойнтів, виконала два ейси та припустилася чотирьох подвійних помилок. Хаддад Мая допустила десять подвійних помилок і також двічі подала навиліт.
Завдяки цьому успіху Даяна Ястремська пробилася до 1/8 фіналу.
У наступному колі на українку чекає серйозне випробування - поєдинок проти другої сіяної турніру, "нейтральної" спортсменки Єкатеріни Александрової.
