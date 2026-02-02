Ястремская с победы стартовала на WTA 500 в Абу-Даби

Триумфальный старт в Абу-Даби

После неутешительного выступления на первом Грэндслеме сезона в Австралии, где Ястремская завершила борьбу уже на старте (поражение от Елены Габриэлы Русе и вылет в парах), украинка продемонстрировала качественную работу над ошибками.

Даяна открыла для себя турнир Mubadala Abu Dhabi Open победой над 68-й ракеткой мира.

Встреча продолжалась 1 час и 48 минут. В первой партии при счете 2:2 одесситка перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей закрыть сет со счетом 6:2.

Напряженная развязка и статистика матча

Второй сет оказался более сложным. Несмотря на стартовый брейк от Хаддад Маи, Ястремская смогла выйти вперед (4:2).

Бразильянка сравняла шансы, однако в решающий момент при счете 6:5 в свою пользу украинка дожала оппонентку, реализовав первый же матчпойнт на чужой подаче.

Ястремская реализовала 3 из 4 брейкпойнтов, выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки. Хаддад Майя допустила десять двойных ошибок и также дважды подала навылет.

Кто следующая соперница?

Благодаря этому успеху Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала.

В следующем круге украинку ждет серьезное испытание - поединок против второй сеяной турнира, "нейтральной" спортсменки Екатерины Александровой.