Ястремская с победы стартовала на WTA 500 в Абу-Даби

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала выступления на турнире серии WTA 500 в ОАЭ. В первом раунде соревнований она уверенно одолела сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад Маи в двух сетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
После неутешительного выступления на первом Грэндслеме сезона в Австралии, где Ястремская завершила борьбу уже на старте (поражение от Елены Габриэлы Русе и вылет в парах), украинка продемонстрировала качественную работу над ошибками.
Даяна открыла для себя турнир Mubadala Abu Dhabi Open победой над 68-й ракеткой мира.
Встреча продолжалась 1 час и 48 минут. В первой партии при счете 2:2 одесситка перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей закрыть сет со счетом 6:2.
Второй сет оказался более сложным. Несмотря на стартовый брейк от Хаддад Маи, Ястремская смогла выйти вперед (4:2).
Бразильянка сравняла шансы, однако в решающий момент при счете 6:5 в свою пользу украинка дожала оппонентку, реализовав первый же матчпойнт на чужой подаче.
Ястремская реализовала 3 из 4 брейкпойнтов, выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки. Хаддад Майя допустила десять двойных ошибок и также дважды подала навылет.
Благодаря этому успеху Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала.
В следующем круге украинку ждет серьезное испытание - поединок против второй сеяной турнира, "нейтральной" спортсменки Екатерины Александровой.
Ранее стал известен обновленный рейтинг WTA, где Элина Свитолина впервые за четыре года вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира.
Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.