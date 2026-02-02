ua en ru
Ястремська з перемоги стартувала на WTA 500 в Абу-Дабі

Понеділок 02 лютого 2026 15:40
Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на турнірі серії WTA 500 в ОАЕ. У першому раунді змагань вона впевнено здолала опір бразилійки Беатріс Хаддад Маї у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумфальний старт в Абу-Дабі

Після невтішного виступу на першому Грендслемі сезону в Австралії, де Ястремська завершила боротьбу вже на старті (поразка від Єлєни Габріели Русе та виліт у парах), українка продемонструвала якісну роботу над помилками.

Даяна відкрила для себе турнір Mubadala Abu Dhabi Open перемогою над 68-ю ракеткою світу.

Зустріч тривала 1 годину та 48 хвилин. У першій партії за рахунку 2:2 одеситка перехопила ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй закрити сет з рахунком 6:2.

Напружена розв'язка та статистика матчу

Другий сет виявився складнішим. Попри стартовий брейк від Хаддад Маї, Ястремська змогла вийти вперед (4:2).

Бразилійка зрівняла шанси, проте у вирішальний момент за рахунку 6:5 на свою користь українка дотиснула опонентку, реалізувавши перший же матчпойнт на чужій подачі.

Ястремська реалізувала 3 з 4 брейкпойнтів, виконала два ейси та припустилася чотирьох подвійних помилок. Хаддад Мая допустила десять подвійних помилок і також двічі подала навиліт.

Хто наступна суперниця?

Завдяки цьому успіху Даяна Ястремська пробилася до 1/8 фіналу.

У наступному колі на українку чекає серйозне випробування - поєдинок проти другої сіяної турніру, "нейтральної" спортсменки Єкатеріни Александрової.

Раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.

Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

