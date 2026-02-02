ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская с победы стартовала на WTA 500 в Абу-Даби

Понедельник 02 февраля 2026 15:40
UA EN RU
Ястремская с победы стартовала на WTA 500 в Абу-Даби Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала выступления на турнире серии WTA 500 в ОАЭ. В первом раунде соревнований она уверенно одолела сопротивление бразильянки Беатрис Хаддад Маи в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумфальный старт в Абу-Даби

После неутешительного выступления на первом Грэндслеме сезона в Австралии, где Ястремская завершила борьбу уже на старте (поражение от Елены Габриэлы Русе и вылет в парах), украинка продемонстрировала качественную работу над ошибками.

Даяна открыла для себя турнир Mubadala Abu Dhabi Open победой над 68-й ракеткой мира.

Встреча продолжалась 1 час и 48 минут. В первой партии при счете 2:2 одесситка перехватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей закрыть сет со счетом 6:2.

Напряженная развязка и статистика матча

Второй сет оказался более сложным. Несмотря на стартовый брейк от Хаддад Маи, Ястремская смогла выйти вперед (4:2).

Бразильянка сравняла шансы, однако в решающий момент при счете 6:5 в свою пользу украинка дожала оппонентку, реализовав первый же матчпойнт на чужой подаче.

Ястремская реализовала 3 из 4 брейкпойнтов, выполнила два эйса и допустила четыре двойных ошибки. Хаддад Майя допустила десять двойных ошибок и также дважды подала навылет.

Кто следующая соперница?

Благодаря этому успеху Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала.

В следующем круге украинку ждет серьезное испытание - поединок против второй сеяной турнира, "нейтральной" спортсменки Екатерины Александровой.

Ранее стал известен обновленный рейтинг WTA, где Элина Свитолина впервые за четыре года вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира.

Также читайте, как удар украинки Марты Костюк признали лучшим в январе по версии WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом