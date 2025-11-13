"Страшне розчарування": Рудницька назвала вчинок Білик, який не може забути

Засновниця "Території А" Анжеліка Рудницька висловилася про російську мову та артистів, які спочатку співали українською, а потім "перевзулися". Артистка пригадала Ірину Білик, яка розчарувала таким вчинком.

Що Рудницька думає про артистів, які переходили на російську

"Завжди був російський ринок. Ставши популярним у Росії, ти міг заробляти набагато більше. Якщо на українському телебаченні треба попроситися, щоб тебе показали, то в Росії як тільки бачили яскраву особистість, вони хапають її, тримаються за нею руками й ногами", - пояснила співачка.

"Вони тягають її по ефірах, оплачують переїзди, всю логістику, створюють комфортні умови, щоб ти хотів ще приїжджати, і це ж затягує. Якщо тебе вже показали на російському телеканалі, то нарешті ти отримав славу", - додала вона.

Ще одна причина, через яку українські артисти могли переходити на російську в минулому, меншовартість. На думку Рудницької, навіть після піднесення усього українського в 90-х всі бачили, як чимало відомих персон почали обирати репертуар мовою країни-агресорки.

Співачка пригадала Білик. За словами Рудницької, її вчинок тоді ошелешив.

"Напевно, для багатьох тодішніх меломанів було страшним розчаруванням, що Ірина Білик заспівала російською. Вона писала пісні та співала українською. Ми страшенно любили ці пісні, співали їх. І тут раптом: Іра, що з тобою?" - сказала артистка.

Сама ж Рудницька зауважила, що питання мови завжди було для неї принциповим.

"Я ніколи не розмовляла, не вела програми, не співала російською. Навіть у деяких інтерв'ю принципово говорила українською. Якщо потім перекладали російською, я просила, щоб вказували що інтерв'ю було записано українською мовою, бо це нібито маленька деталь, але для мене вона важлива", - зазначила вона.