"Страшное разочарование": Рудницкая назвала поступок Билык, который не может забыть

Четверг 13 ноября 2025 18:35
"Страшное разочарование": Рудницкая назвала поступок Билык, который не может забыть Анжелика Рудницкая и Ирина Билык (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Основательница "Території А" Анжелика Рудницкая высказалась о русском языке и артистах, которые сначала пели на украинском, а потом "переобулись". Артистка вспомнила Ирину Билык, которая разочаровала таким поступком.

Воспоминаниями об этом певица поделилась в интервью РБК-Украина.

Что Рудницкая думает об артистах, которые переходили на русский

"Всегда был российский рынок. Став популярным в России, ты мог зарабатывать намного больше. Если на украинском телевидении надо попроситься, чтобы тебя показали, то в России как только увидели яркую личность, они хватают ее, держатся за нее руками и ногами", - объяснила певица.

"Они таскают ее по эфирам, оплачивают переезды, всю логистику, создают комфортные условия, чтобы ты хотел еще приезжать, и это же затягивает. Если тебя уже показали на российском телеканале, то наконец-то ты получил славу", - добавила она.

Еще одна причина, по которой украинские артисты могли переходить на русский в прошлом, неполноценность. По мнению Рудницкой, даже после подъема всего украинского в 90-х все видели, как многие известные персоны начали выбирать репертуар на языке страны-агрессора.

Певица вспомнила Билык. По словам Рудницкой, ее поступок тогда ошарашил.

"Наверное, для многих тогдашних меломанов было страшным разочарованием, что Ирина Билык спела на русском. Она писала песни и пела на украинском. Мы очень любили эти песни, пели их. И тут вдруг: Ира, что с тобой?" - сказала артистка.

Сама же Рудницкая отметила, что вопрос языка всегда был для нее принципиальным.

"Я никогда не разговаривала, не вела программы, не пела на русском. Даже в некоторых интервью принципиально говорила на украинском. Если потом переводили на русский, я просила, чтобы указывали что интервью было записано на украинском языке, потому что это якобы маленькая деталь, но для меня она важна", - отметила она.

