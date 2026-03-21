Стівен Фрай прочитав культовий вірш Василя Симоненка: зворушливе відео

Британський актор та письменник Стівен Фрай вкотре продемонстрував солідарність з українським народом. У Всесвітній день поезії, який відзначають 21 березня, він вразив прочитанням вірша Василя Симоненка.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Facebook UNITED 24.

Як Стівен Фрай прочитав вірш Василя Симоненка

Актор продекламував англійською мовою один із найвідоміших творів поета, вкотре привернувши увагу міжнародної аудиторії до української культури.

Він виконав вірш "Ти знаєш, що ти - людина?", у якому оспівується унікальність кожної особистості та її нерозривний зв'язок зі світом.

"Щиро дякуємо Стівену за те, що він нагадує світові про глибину української культури. Через ці вірші міжнародна спільнота відкриває для себе ідентичність нації, яка крізь десятиліття береже свою свободу", - йдеться в описі до відео.

Як відреагували в мережі

Користувачі були розчулені прочитанням вірша легендарного поета та подякували акторові за підтримку.

"Дякуємо".

"Гарні роздуми. Нехай Бог благословить українців та всіх, хто їх підтримує".

"Яка чудова людина".

"Гарний переклад".

"Він пропустив найкращу частину".

Як Стівен Фрай підтримує Україну

Актор, відомий за фільмами "Уайльд" та "Хоббіт", від початку російського повномасштабного вторгнення допомагає українцям. Він активно говорить про необхідність підтримки держави на міжнародній арені.

У вересні 2023 року особисто приїхав до Києва, де взяв участь у Саміті перших леді та джентльменів. Крім того, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, військовими, лікарями та цивільними.

Результатом візиту зокрема став документальний фільм "Stephen Fry into Ukraine", який вийшов у 2024 році. У стрічці Фрай показав життя українців під час війни.