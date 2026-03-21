Стивен Фрай прочитал культовое стихотворение Василия Симоненко: трогательное видео

Британский актер и писатель Стивен Фрай в очередной раз продемонстрировал солидарность с украинским народом. Во Всемирный день поэзии, который отмечают 21 марта, он поразил прочтением стихотворения Василия Симоненко.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в Facebook UNITED 24.

Как Стивен Фрай прочитал стихотворение Василия Симоненко

Актер продекламировал на английском языке одно из самых известных произведений поэта, в очередной раз привлекая внимание международной аудитории к украинской культуре.

Он исполнил стихотворение "Ти знаєш, що ти - людина?", в котором воспевается уникальность каждой личности и ее неразрывная связь с миром.

"Спасибо Стивену за то, что он напоминает миру о глубине украинской культуры. Через эти стихи международное сообщество открывает для себя идентичность нации, которая сквозь десятилетия бережет свою свободу", - говорится в описании к видео.

Как отреагировали в сети

Пользователи были растроганы прочтением стихотворения легендарного поэта и поблагодарили актера за поддержку.

"Спасибо".

"Хорошие размышления. Пусть Бог благословит украинцев и всех, кто их поддерживает".

"Какой замечательный человек".

"Хороший перевод".

"Он пропустил лучшую часть".

Как Стивен Фрай поддерживает Украину

Актер, известный по фильмам "Уайльд" и "Хоббит", с начала российского полномасштабного вторжения помогает украинцам. Он активно говорит о необходимости поддержки государства на международной арене.

В сентябре 2023 года лично приехал в Киев, где принял участие в Саммите первых леди и джентльменов. Кроме того, встречался с президентом Владимиром Зеленским, военными, врачами и гражданскими.

Результатом визита в частности стал документальный фильм "Stephen Fry into Ukraine", который вышел в 2024 году. В ленте Фрай показал жизнь украинцев во время войны.