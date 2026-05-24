Стейтем з дружиною приїхав на бій Усика та Верховена: як він причетний до поєдинку (фото)

00:15 24.05.2026 Нд
3 хв
Актор зіграв несподівану роль в історичній події
aimg Сюзанна Аль Маріді
Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем (фото: Getty Images)
Серед пірамід у Гізі в ніч з 23 на 24 травня проходить масштабний боксерський вечір, головною подією якого став поєдинок між Усиком та Верховеном. На подію завітав голлівудський актор Джейсон Стейтем та його дружина-супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Детальніше про візит Стейтема розповідає РБК-Україна.

Стейтем серед гостей поєдинку Усика та Верховена

Цей бій став одним з найобговорюваніших у світі боксу. Організатори звели спеціальну арену просто біля пірамід, перетворивши поєдинок на масштабне шоу.

Серед гостей опинилися Стейтем та його кохана. Вони сидять у перших рядах, активно спостерігаючи за змаганнями між спортсменами.

Для вечора боксу 58-річний актор обрав костюм у смужку коричневого кольору та темні окуляри, а його кохана - чорну сукню.

Стейтем на вечорі боксу в Гізі (скриншоти)

Актор вже не вперше з'являється на таких подіях. Він також був на бою Усика з Ф'юрі.

Про цей бій він особисто розповів у своєму Instagram, назвавши опонентів королями.

"Сьогодні. Два королі", - написав актор і додав фото Усика та Верховена.


Крім цього, він поділився кадрами з Єгипту разом із дружиною на тлі пірамід. Для денної прогулянки пара обрала стильні образи.

Так, Джейсон вбрався в шорти та сорочку пісочного кольору, а його дружина приміряла білі джинси, майку та капелюх.


Як Стейтем причетний до бою Усика та Верховена

Ріко особисто розповів, що його історія з цим поєдинком почалася з випадкової зустрічі з актором у Лас-Вегасі у вересні 2024 року під час тижня бою Сауля "Канело" Альвареса проти Теренса Кроуфорда.

Тоді Джейсон висловив думку, що кікбоксер міг би перемогти усіх цих чемпіонів.

"Я відповів: "Так, на 100%", - сказав Ріко.

Вже наступного ранку зірка "Перевізника" зателефонував йому і приголомшив новиною.

"Йо, брате, я запропонував твоє ім'я, їм це сподобалося. Вони зацікавлені. Вони хочуть це зробити. Вони зв’яжуться, я дам їм твій номер", - переказав він слова актора в розмові з BBC.

Як відомо, Стейтем є близьким знайомим впливового саудівського організатора боксу Туркі Аль аш-Шейха. Саме він є організатором цього поєдинку.

Примітно, що спочатку в команді кікбоксера розглядали для бою Ентоні Джошуа, але через страшну ДТП за участі боксера від цієї ідеї відмовилися.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончарова кореспондент РБК-Україна