Заявка на перемогу? Усик взяв на бій з Верховеном особливий талісман (фото)

20:29 23.05.2026 Сб
Ця іграшка не раз приносила спортсмену удачу
Заявка на перемогу? Усик взяв на бій з Верховеном особливий талісман (фото) Олександр Усик (фото: Getty Images)
Дружина Олексанра Усика показала талісман, з яким чоловік приїхав на бій з Ріко Верховеном. Ця іграшка має особливе значення для чемпіона. Вона не раз супроводжувала його під час попередніх поєдинків, які зрештою завершувалися тріумфом.

Який талісман Усик взяв на бій з Верховеном

Дружина боксера, яка разом з ним знаходиться в Єгипті, показала м’яку іграшку-віслючка, яку свого часу боксер отримав від доньки Лізи як оберіг.

Іграшка має власне ім'я - Ліола. Усик кілька років тому придбав її для доньки у Діснейленді в Парижі, після чого вона стала частиною родинної історії.

Як пояснював боксер у 2022 році на пресконференції перед реваншем з Ентоні Джошуа, Ліза подарувала йому іграшку на удачу перед тренувальним табором.

"Вона сказала: "Ця іграшка має бути поруч із тобою". Вона спить зі мною, завжди поруч", - розповідав тоді він.

Відтоді віслючок супроводжує його в найважливіші моменти кар'єри.

Заявка на перемогу? Усик взяв на бій з Верховеном особливий талісман (фото) Дружина Усика показала його талісман (скриншот)​​​​​​​

До речі, в мережі користувачі не раз зазначали: якщо боксер взяв талісман, отже поєдинок буде яскравим. Наприклад, минулого року він прибув з ним на бій з Дюбуа, який завершився його перемогою.

Крім того, Олександра в Єгипті підтримує дружина. Незадовго до поєдинку вона встигла зачарувати кадрами серед пірамід.

Для виходу Катерина обрала широкі штани світло-пісочного кольору та білу сорочку. Доповнювали образ коричневий ремінь та чорні босоніжки.


Коли відбудеться бій Усика та Верховена

Вечір боксу отримав назву "Glory in Giza". Головний поєдинок стартує орієнтовно о 00:00 у ніч проти неділі.

Бій проходитиме біля єгипетських пірамід Гізи. Заради цього організатори збудували спеціальну арену.

Подивитися трансляцію в Україні можна на платформі "Київстар ТБ". На світовому ринку бій транслюватиме сервіс DAZN.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
