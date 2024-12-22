Стейтем та його красуня-дружина "засвітилися" на бою Усика. У свої 57 зовсім не постарів (фото)

57-річний актор Джейсон Стейтем, відомий як головний герой фільмів "Адреналін", "Перевізник", "Бджоляр" та інших бойовиків, рідко з'являється на публіці. Але заради бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі він зробив виключення.

Джейсон Стейтем зараз - нові фото з актором

Легендарний "Перевізник" та його обраниця сиділи просто перед рингом, у першому ряду. Джейсон був в окулярах, але це не допомогло йому залишатися непоміченим. Під час трансляції його можна було бачити позаду боксерів.

Стейтем та його дружина (скріншот)

Його дружина часто знімала бокс на телефон. Вони активно вболівали та емоційно реагували на напружені моменти, коли Усик та Ф'юрі завдавали один одному удари. Втім, за кого саме вболівав Стейтем - невідомо.

Джейсон Стейтем зараз (скріншот)

Також Стейтема показали в трансляції між раундами, він це помітив та посміхнувся просто на камеру.

Стейтем 2024 - нові фото (скріншот)

Актор виглядав зацікавленим, а його дружина вкотре довела, що завжди може вразити своєю красою.

Глядачі, які були присутні на боксі, також помітили Стейтема. Він не відмовляв їм у фото, а тому дуже скоро кадри Джейсона з'явилися в його фан-пабліках.

Помітно, що Стейтему вдається зберігати форму. Він не сильно змінився за останні роки, а тому важко повірити, що йому вже 57 років.

Стосунки Стейтема та Гантінгтон-Вайтлі

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі разом з 2010 року. У 2016 році вони заручилися, а за час стосунків стали батьками двох дітей: сина Джека та доньки Ізабелли.

Стейтем та його дружина (фото: instagram.com/rosiehw)

Нещодавно з'явилися чутки, що пара планує офіційно одружитися та навіть думає про те, аби втретє стати батьками. Втім, Джейсон та Роузі нічого не розповідають про особисте життя та дуже рідко діляться спільними фото. Їх вважають однією з відомих родин, яка максимально уникає уваги ЗМІ та фанів.